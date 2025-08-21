Ludmila Telen, directoarea executivă adjunctă a „Centrului Elțin” din Rusia a primit o amendă de 45 de mii de ruble (circa 9400 de lei, n.red) pentru că a redistribuit o postare în care a fost scris „Nu războiului!”, publicată de fiica primului președinte al Federației Ruse, Boris Elțin, Tatiana Iumașeva. Ultima, pentru această postare nu a fost amendată, scrie Novaya Gazeta Europa.

Judecătoria din Ekaterinburg a aplicat amenda în baza unui articol administrativ privind „discreditarea armatei”. Protocolul împotriva Ludmilei Telen a fost întocmit în luna mai de către angajații Centrului „E” pentru regiunea Sverdlovsk.

Sursa citată scrie că la proces s-a dovedit că forțele de securitate ruse au început să verifice rețelele de socializare ale șefei adjuncte ale „Centrului Elțin” după o declarație a deputatului Dumei de Stat, Mihail Deliaghin.

Despre faptul că Telen va fi judecată în baza articolului administrativ privind „discreditarea armatei” a scris primul canalul de Telegram „Ural Live”, asociat cu propagandistul rus Vladimir Soloviov, pe 14 august. Autorii au declarat că Telen „a publicat un apel anti-război pe pagina sa”.