O dronă militară a căzut în estul Poloniei. Ministrul Apărării: „Încă o dată, avem de-a face cu o provocare din partea Federației Ruse”

O dronă militară a căzut într-un câmp din estul Poloniei. Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, 19-20 august. Potrivit primelor concluzii, obiectul ar fi o versiune rusească a dronei Shahed, dezvoltată de Iran. Ministrul Apărării din Polonia a descris incidentul ca fiind o provocare, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Drona a explodat într-un câmp de porumb din satul Osiny din provincia Lublin, din estul țării, la puțin peste 100 km de granița cu Ucraina și la aproximativ 90 km de Belarus.

Autoritățile din Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește încălcarea spațiului său aerian, de când o rachetă ucraineană a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Pawel Wronski, a spus pentru Reuters că, potrivit concluziilor preliminare, în incident ar fi fost implicată o dronă Shahed de fabricație rusă, dezvoltată de Iran.

Generalul Dariusz Malinowski crede că drona părea să fie o momeală concepută să se autodistrugă. El a adăugat că avea un motor chinezesc.

Viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care ocupă și funcția de ministru al Apărării, a precizat că incidentul prezintă similitudini cu cazurile în care drone rusești au zburat în Lituania și România și ar putea fi legat de eforturile de a pune capăt războiului provocat de Rusia în Ucraina.

„Încă o dată, avem de-a face cu o provocare din partea Federației Ruse, cu o dronă rusă. Ne confruntăm cu aceasta într-un moment crucial, când sunt în curs discuții despre pace”, a declarat el jurnaliștilor.

Ministrul de Externe, Radoslaw Sikorski, a scris pe platforma X: „O altă încălcare a spațiului nostru aerian din est confirmă că cea mai importantă misiune a Poloniei față de NATO este apărarea propriului teritoriu”.

Ambasada Rusiei la Varșovia nu a venit cu o reacție pentru Reuters.

Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, a raportat agenția națională de știri PAP.

Poliția din Polonia a declarat că a găsit resturi de metal și plastic arse la fața locului și că cultura de porumb a fost arsă pe o suprafață de 8-10 m în jurul locului unde a căzut obiectul.