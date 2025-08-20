Un pensionar de 75 de ani a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare în Rusia pentru comentarii critice la adresa lui Stalin pe „Odnoklassniki”

Nikolai Dolgushin, în vârstă de 75 de ani, din satul Tsementnyi, Rusia, a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare, în temeiul articolului privind reabilitarea nazismului pe internet, pentru două comentarii pe platforma „Odnoklassniki”, transmite Mediazona.

De asemenea, i-a fost interzis să utilizeze internetul timp de 1,5 ani, a fost obligat să se înregistreze la un psihiatru și să urmeze un curs de tratament ambulatoriu. Potrivit judecătorului Alexander Ladin, expertiza a indicat necesitatea urmării unui astfel de tratament.

Totuși, procurorul pe caz a cerut închisoare cu executare, adică a cerut să-l trimită pe Nikolai Dolgushin în „colonie”.

Dolgushin a fost acuzat pentru două comentarii despre Stalin.

„Al Doilea Război Mondial a fost început de dictatorul și criminalul Stalin” scris în septembrie 2023 și în februarie 2024 a răspuns unui cetățean rus: „Minți, porc rus, criminalul și dictatorul Stalin a declarat război Poloniei pașnice”.

Pensionarul a atașat la acestea un videoclip cu cronica începutului celui de-al Doilea Război Mondial și a ocupației Poloniei.

În august 2024, aceste mesaje au fost găsite de un angajat anonim al Centrului „E”, iar pe 5 martie 2025, împotriva pensionarului a fost deschis un dosar penal.

În acel moment, pagina lui Nikolai Dolgushin pe Odnoklassniki se numea „LDPR Jirinovski”. Același nume îl avea și contul său de pe VKontakte, dar ancheta a descoperit că, înainte de deschiderea dosarului, el schimba des numele: „Jirinovski”, „Patriot „RDK””, „Legionul patrioților”, „Legionul LSR”, „Partidul patrioților LDPR” și „LDPR Jirinovski”.

Dolgushin nu și-a recunoscut vina. El a spus că nu a scris aceste comentarii și că pagina sa de pe Odnoklassniki ar fi putut fi spartă.

Anterior, pe 2 mai 2025, Tribunalul municipal Nev’yansk din regiunea Sverdlovsk l-a amendat pe Dolgushin cu 30 000 de ruble pentru „discreditarea armatei” după câteva postări pe Odnoklassniki, a informat serviciul de presă al tribunalelor din regiune.

Bărbatul însuși a afirmat atunci că probabil contul său a fost spart. Potrivit lui, el folosește pagina de pe Odnoklassniki doar pentru a căuta prieteni și pentru a scrie despre medicina populară.