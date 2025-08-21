JD Vance afirmă că Europa va trebui să suporte „cea mai mare parte” a sarcinii pentru securitatea Ucrainei

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat miercuri, 20 august, că țările europene vor trebui să suporte „cea mai mare parte” a costurilor pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei, transmite Reuters.

Președintele Donald Trump dorește să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului de trei ani și jumătate al Rusiei în Ucraina. Una dintre prioritățile Ucrainei este obținerea de garanții de securitate împotriva agresiunii ruse.

Trump a declarat că nu va trimite trupe americane pe teren, dar ar putea oferi sprijin aerian din partea SUA. Țările europene au format o „coaliție a celor dispuși” care ar angaja forțe pentru a garanta securitatea Ucrainei.

„Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul și crimele. Dar cred că trebuie să ne așteptăm, iar președintele (Donald Trump) cu siguranță se așteaptă ca Europa să joace rolul central”, a declarat Vance într-un interviu pentru postul de televiziune Fox News.

Având în vedere că Trump este nemulțumit de miliardele de dolari acordate până acum Ucrainei sub formă de ajutor militar american, Casa Albă a declarat că Washingtonul nu va continua să „semneze cecuri în alb” pentru a finanța apărarea Kievului.

Trump dorește să transfere o parte mai mare din responsabilitatea costurilor către aliații europeni.

Vance a declarat că Rusia dorește o parte din teritoriul Ucrainei, „cea mai mare parte fiind deja ocupată, dar o parte rămânând încă liberă”. „Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-și asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar – ei vor trebui să își intensifice eforturile”, a adăugat el.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a declarat că „schimbul de teritorii” și modificările teritoriale vor fi cruciale pentru orice acord.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție pe care președintele Volodimir Zelenski a declarat că este consacrată în constituția țării. Kievul nu dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru a recuceri toate zonele controlate de Rusia și are o influență diplomatică limitată pentru a forța o retragere pe termen scurt.