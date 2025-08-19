Nașul lui Ion Ceban, implicat în organizarea protestelor anunțate de Șor? „Mi-a promis 1000 de lei”

Nașul primarului Ion Ceban, Ruslan Garbalî, demis în aprilie 2025 de la Apă-Canal Chișină „pentru suspiciuni rezonabile” și care, potrivit Ziarului Național, exercită funcția de șef al oficiului teritorial Vulcănești al partidului „Renaștere”, ar fi implicat în organizarea protestelor anunțate de Ilan Șor pentru mijlocul lunii august. Cel puțin, asta rezultă din declarațiile unui tânăr din regiunea Găgăuză, documentat de Poliție pentru „acțiuni ilegale”.

L-am contactat în repetate rânduri pe Garbalî pentru a ne oferi o reacție, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri.

Astăzi, 19 august 2025, Poliția R. Moldova a publicat o compilație video, rezumatul acțiunilor de documentare ale așa-numitului protest de la mijlocul lunii august 2025, anunțat de Ilan Șor, pentru care acesta promitea câte trei mii de dolari lunar.

„Mi-a propus să vin la miting pentru 1000 de lei”

Ceea ce ne-a atras atenția este chestionarea unui tânăr care face mărturisiri cu privire la unul dintre organizatorii protestului.

Redăm dialogul mai jos:

Poliția: Unde locuiești?

Protestatar: Orașul Comrat.

Poliția: De ce ai fost reținut astăzi?

Protestatar: Am fost la miting după Parlament.

Poliția: Cu cine ați fost?

Protestatar: Cu prietenii mei.

Poliția: Cine v-a propus să veniți la Chișinău?

Protestatar: El.

Poliția: Cine el?

Protestatar: Ruslan.

Poliția: Ruslan. Cum el v-a găsit?

Protestatar: A sunat.

Poliția: Cui a sunat?

Protestatar: Mie.

Poliția: Și ce v-a propus?

Protestatar: Să vin la Chișinău, la miting, pentru autonomia mea.

Poliția: Și ce v-a promis pentru asta?

Protestatar: 1000 de lei.

Poliția: Și ce v-a solicitat?

Protestatar: Să stau, să particip la miting ca figurație.



După interogatoriul în fața camerei, polițistul i-a prezentat tânărului reținut o fotografie, cerându-i să identifice bărbatul din imagine.

Captură de ecran. Sursa: FB/ Poliția Republicii Moldova

Fotografia pe care i-a prezentat-o polițistul tânărului reținut pentru identificarea persoanei din imagine

Tânărul i-a menționat numele – Ruslan. Ulterior, întrebat de polițist care este numărul de pe care a fost telefonat de Ruslan, protestatarul reținut de poliție a citit din agenda telefonului său un număr de telefon.

Bărbatul care apare în imaginile publicate de Poliție este Ruslan Garbalî. Și numărul de telefon pe care l-a citit tânărul din agenda sa este identic cu cel de pe care ZdG a discutat anterior cu Garbalî.

Colaj ZdG

L-am telefonat de mai multe ori pe Garbalî, însă nu ne-a răspuns la apeluri pentru a comenta declarațiile tânărului.

Garbalî, prezent la lansarea blocului „Victorie”: „Vă spun sigur că nu sunt parte a organizațiilor lui Șor”

Anterior, Ziarul de Gardă a sris cu referire la Ziarului Național că Ruslan Garbalî este unul dintre liderii grupării „Șor” din Găgăuzia. Acesta deține funcția de șef al oficiului teritorial Vulcănești al partidului „Renaștere”, afiliat fugarului penal care se ascunde la Moscova. Anul trecut, pe 22 aprilie 2024, Garbalî a participat la Moscova la așa-zisul „congres al politicienilor de opoziție din R. Moldova” – eveniment organizat de Ilan Șor și serviciile speciale rusești. Atunci, în cadrul întrunirii, a fost anunțată crearea blocului politic „Victoria”, din care fac parte partidele „Șansă”, „Renaștere”, FASM și „Victoria”.

Atunci, contactat telefonic, Garbalî a menționat negat categoric orice afiliere cu gruparea „Șor”.

ZdG: Am citit în presă că ați fost la lansarea blocului politic „Victorie” la Moscova.

R. Garbalî: Asta a fost acum un an.

ZdG: Dumneavoastră ați mers în calitate de reprezentat al cărui partid?

R. Garbalî: Am fost doar o dată, să ascult ce vrobesc, asta nu înseamnă că sunt parte a vreunui partid.

ZdG: Dar cine v-a invitat?

R. Garbalî: Nu-mi amintesc, a fost un an în urmă.

ZDG: Cum să nu țineți minte?

R. Garbalî: Eu sincer vă spun, nu vreau să dau interviuri telefonice.

ZdG: Atunci haideți să venim la dumnevaaostră să ne oferiți un interviu nu la telefon. Am citit că sunteți lider al organizației teritoriale din Vulcănești a blocului Victorie.

R. Garbalî: Vă spun sigur că nu sunt parte a organizațiilor lui Șor. Nu, nu sunt.

Ion Ceban anunțat la 22 aprilie 2025, printr-o postare pe rețelele de socializare, că „am dispus concedierea nașului meu, Ruslan Garbalî, pentru suspiciuni rezonabile de la SA Apă-Canal”, fără însă a explica la ce se referă suspiciunile.

„Primarul a procedat corect, nu trebuie să existe cumetrism”, spune pentru ZdG demisionarul Garbalî, angajat în funcție în timpul primului mandat de primar al finului său de cununie, Ion Ceban. În aceeași discuție, nașul lui Ceban spune însă că nu i s-a comunicat motivul demiterii.

Garbalî: „Eu nu știu. Vă rog, eu nu știu, eu pot presupune”

ZdG l-a contactat telefonic pe Garbalî pentru a afla motivul demiterii sale din funcția de consilier al directorului Societății pe Acțiuni „Apă-Canal”, funcție pe care o deține din 2020, adică din timpul primului mandat de primar al finului său de cununie, Ion Ceban.

R. Garbalî: Eu am depus cerere de demisie, iar astăzi este utlima mea zi de lucru. Nu vizează încălcări economice sau de altă natură, nu e vorba despre niciun dosar penal, nu e corupție.

ZdG: Dacă nu e vorba despre corupție, despre ce altfel de suspiciuni rezonabile este vorba? Am citit în presă că

R. Garbalî: Eu, în primul rând, nu dau interviuri la telefon.

ZdG: Putem să venim la dumneavaostră să ne acordați un interviu?

R. Garbalî: Nici așa nu cred că va fi corect, pentru că nu cred că trebuie ceva de continuat după o decizie de a primarului. Nu cred că va fi corect.

ZdG: Dar este corect că domnul Ceban v-a demis? Ce motive au stat la baza deciziei?

R. Garbalî: Nu e pe corupție, nu e pe politică. Priamrul a procedat corect, că nu trebuie să existe cumetrism.

ZdG: Dar atunci când v-a angajat, nu erați nașul lui?

R. Garbalî: Dumneavoastră ați citit despre mine? Știți unde eu am lucrat? Eu am suficientă experiență.

ZdG: Atunci de ce v-a demis?

R. Garbalî: Eu nu știu. Vă rog, eu nu știu, eu pot presupune.

ZdG: Păi nu v-a spus motivul?

R. Garbalî: Eu nu știu.

ZdG: Păi nu ați spus dumneavoastră că e despre cumetrism?

R. Garbalî: Eu așa cred. E corect că primarul arată tuturor celorlalți că nu trebuie să existe cumetrism.

ZdG: Păi de ce abia acum, de ce nu cu o lună în urmă, de ce v-a angajat în general?

R. Garbalî: Eu nu știu. Întrebați-l pe primar!

ZdG: Păi dumneavaostră sunteți de acord cu decizia, nu o contestați, înseamnă că știți care este motivația.

R. Garbalî: Nu știu cum să vă răspuns. Scuzați-mă, dar nu știu.



