LIVE TEXT Trei persoane au murit în urma unui atac asupra localității Konstantinovka. Război în Ucraina, ziua 1274

UPDATE 22:04 Trei persoane au murit în urma unui atac asupra localității Konstantinovka. Potrivit procuraturii din Donețk, armata rusă a folosit sistemul de rachete multiple de lansare „Smerch” pentru a ataca localitatea Konstantinovka, afectând zona rezidențială și piața orașului.

În comunicat se menționează că în urma atacului au murit două femei în vârstă de 40 și 69 de ani, precum și un bărbat de 32 de ani.

În prezent, linia frontului se află la aproximativ 9 km de Konstantinovka.

UPDATE 17:05 Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică, miercuri, 20 august, cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a relatat Kremlinul, scrie The Kyiv Indepedent.

Apelul a avut loc în contextul discuțiilor privind un posibil loc pentru o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și Putin. Kremlinul a declarat că Putin „a luat act cu satisfacție de asistența Turciei în găzduirea discuțiilor dintre reprezentanții ruși și ucraineni la Istanbul”.

În timpul conversației, Putin l-a informat și pe Erdogan despre summitul său din 16 august cu președintele american Donald Trump din Alaska, prima lor întâlnire de la preluarea mandatului de către Trump în ianuarie.

Turcia a menținut legături directe atât cu Kievul, cât și cu Moscova de la începutul invaziei la scară largă din 2022 și a găzduit anterior negocieri între cele două părți la Istanbul.

Erdogan a propus Turcia ca posibil loc de întâlnire între Putin și Zelenski în iulie.

Ungaria este, de asemenea, luată în considerare ca posibil loc pentru o întâlnire Zelenski-Putin, a relatat Reuters pe 19 august, citând o sursă din administrația americană. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în aceeași zi că un astfel de summit ar putea avea loc în termen de două săptămâni.

Zelenski și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru negocieri directe și a declarat pe 18 august că este pregătit să discute personal probleme teritoriale cu Putin. Kremlinul a susținut că este deschis dialogului, dar până acum a evitat să se angajeze într-o întâlnire directă.

Ultima întâlnire față în față a fost la Paris, în decembrie 2019, în cadrul discuțiilor din Formatul Normandia, mediate de Franța și Germania. Cei doi nu au mai avut discuții directe de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022.

UPDATE 15:35 Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, 20 august, că, în opinia sa, garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei, scrie presa ucraineană.

El a adăugat că „discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Rusia este un drum care nu duce nicăieri”.

Lavrov a mai spus că SUA, Marea Britanie, Franța și China ar putea oferi garanții de securitate egale pentru Ucraina, insistând că Moscova trebuie să joace și ea un rol.

„În ceea ce privește rapoartele conform cărora Marea Britanie, Franța și Germania doresc să dezvolte garanții de securitate colectivă, susținem ca aceste garanții să fie cu adevărat fiabile”, a afirmat Lavrov.

Ministrul a susținut că orice acord ar trebui să se bazeze pe cadrul discutat în timpul discuțiilor de la Istanbul din 2022, care nu au reușit să producă un acord de pace.

„Delegația noastră a fost apoi de acord să elaboreze garanții de securitate care să implice toți membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Rusia, China, SUA, Franța și Regatul Unit. au fost menționate Germania și Turcia, precum și alte țări care ar putea fi interesate să se alăture acestui grup”, a spus el.

Comentariile sale vin în contextul în care liderii europeni accelerează negocierile privind un pachet de garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu. Președintele Volodimir Zelenski a cerut asigurări obligatorii din partea aliaților pentru a împiedica Rusia să lanseze o altă invazie.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe 18 august că garanțiile nu vor implica aderarea la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană puternică, susținută de angajamentele unei „coaliții a celor dispuși”, care include peste 30 de țări.

Oficialii europeni au declarat publicației Kyiv Independent pe 19 august că o serie de întâlniri între țările participante la „coaliția celor dispuși” ar putea avea loc în următoarele zile pentru a stabili detaliile.

Bloomberg a relatat pe 19 august că un pachet de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat săptămâna aceasta. Oficialii europeni ar fi discutat despre trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina, împreună cu contingente din aproximativ 10 alte țări.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Fox News pe 19 august că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian ca parte a garanțiilor, dar a exclus desfășurarea de trupe terestre americane.

UPDATE 12:40 O persoană a murit, iar opt au fost rănite în urma atacurilor rusești în regiunea Donețk, a transmis Serviciul.

În Costantinovka, șase persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Au fost avariate 30 de clădiri cu etaje, 5 case private, 6 clădiri administrative, 2 cafenele, 2 magazine, 3 obiective din sfera serviciilor și mașini.

A izbucnit un incendiu într-o clădire rezidențială cu cinci etaje, care a fost stins rapid de echipele de intervenție.

În Dobropil, o persoană a murit și alte două au fost rănite în urma unui atac inamic. Au fost avariate șase clădiri cu mai multe etaje și o clădire administrativă.

Acoperișul clădirii administrative a luat foc, iar pompierii au stins incendiul.

Sursa: Serviciul pentru Situații de Urgență

UPDATE 10:30 În timpul nopții, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Ohtîrka, din regiunea Sumî.

Conform informațiilor preliminare, în urma atacului au fost răniți 14 oameni, dintre care 3 copii. Echipele de urgență au salvat o femeie de sub dărâmături, care a fost predată medicilor de la ambulanță.

„Au fost înregistrate lovituri în mai multe locații. Au fost avariate locuințe private, clădiri nelocuibile și mașini ale cetățenilor. Au izbucnit incendii. Echipele de salvare au stins toate focurile”, anunță Serviciile pentru Situații de Urgență.

UPDATE 9:20 În noaptea de 20 august, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M, precum și cu 93 de drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile: Shatalovo, Breansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk și Crimeea, anunță Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor.

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică Iskander-M și 62 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare de diferite tipuri în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetelor și ale dronelor de atac în 20 de locații.

UPDATE 8:20 Noaptea trecută, Rusia a atacat Odesa masiv cu drone de luptă, anunță miercuri dimineață Serviciul pentru Situații de Urgență din Ucraina.

Conform informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită.

În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu de proporții la o instalație din infrastructura energetică.