Noi condiții pentru exportul produselor agroalimentare în Franța. Ministerul Agriculturii vine cu recomandări

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) informează luni, 26 ianuarie, operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța în legătură cu siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.

În acest context, instituția recomandă exportatorilor și comercianților care intenționează să livreze produse pe piața franceză să verifice „cu maximă rigurozitate conformitatea acestora, inclusiv prin testarea prezenței reziduurilor de substanțe active interzise”.

Potrivit unui comunicat al Ministerului, monitorizarea atentă a lanțului de aprovizionare este esențială pentru a preveni blocajele la frontieră sau retragerea produselor de la comercializare după intrarea în vigoare a măsurii, în februarie 2026.

Mai exact, măsura de urgență se aplică produselor proaspete și procesate originare din afara spațiului comunitar, inclusiv mere, pere, gutui, caise, cireșe (dulci), piersici, prune, struguri de masă, struguri pentru vin, coacăze negre, căpșuni, roșii, vinete, varză de Bruxelles, fasole nepăstăiată, mazăre nepăstăiată, ciuperci champignon, cartofi, ardei, pepeni, salată verde, soia, orz, ovăz, secară, grâu, miere și alte produse apicole, dacă sunt identificate reziduuri de carbendazim (inclusiv în amestec cu benomil), tiofanat-metil, glufosinat sau mancozeb.

„Decizia se bazează pe un ordin emis de Guvernul Franței la începutul anului 2026 și notificat Organizației Mondiale a Comerțului la 9 ianuarie, fiind justificată prin necesitatea protejării sănătății publice. Deși, în mod obișnuit, politicile privind limitele maxime de reziduuri sunt coordonate la nivelul Uniunii Europene, legislația comunitară permite statelor membre să adopte măsuri naționale excepționale atunci când este identificat un risc major pentru consumatori. Noile reguli se aplică exclusiv produselor introduse pe piața din Franța și nu afectează comerțul cu celelalte state membre ale UE.

Totodată, substanțele active menționate în notificarea autorităților franceze au fost excluse anterior din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților din R. Moldova, în urma deciziilor adoptate de Consiliul Republican Interdepartamental”, menționează Ministerul.

Potrivit instituției, termenele-limită pentru comercializare și utilizare au fost: până în anul 2017 pentru carbendazim (inclusiv amestecul cu benomil), 20 septembrie 2020 pentru glufosinat, 30 octombrie 2022 pentru tiofanat-metil și 31 august 2022 pentru mancozeb.

Măsura se aplică atât produselor proaspete, cât și celor procesate, iar limitele maxime admise sunt stabilite la nivelul de cuantificare al metodelor de laborator.