DOC Concluziile Consiliului Europei în legătură cu implementarea Legii cu privire la Procuratură. Organizarea procuraturilor teritoriale, printre domeniile care necesită o reglementare mai clară

Cadrul legal este aliniat, în linii mari, exigențelor internaționale. Modificările care ar trebui efectuate în urma evaluărilor organismelor internaționale (de exemplu GRECO sau Comisia de la Veneția) sunt puține. Cu toate acestea, rămân o serie de prevederi legale care nu sunt suficient implementate sau pot fi îmbunătățite. Acestea sunt concluziile Consiliul Europei, care a realizat o analiză a implementării Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură și a gradului de conformitate a acesteia cu standardele internaționale și europene relevante. Analiza a fost efectuată la solicitarea Procuraturii Generale a R. Moldova.

Printre domeniile care necesită o reglementare mai clară și o aplicare mai consecventă se numără organizarea procuraturilor teritoriale; rolul procurorilor în raport cu celelalte autorități ale statului; procedurile de carieră și promovare; mecanismele de răspundere disciplinară; precum și componența și funcționarea Consiliului Superior al Procurorilor, se spune într-un comunicat al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Prevederi legale care nu sunt suficient implementate sau pot fi îmbunătățite:

Clarificarea statutului procuraturilor de circumscripție luând în considerare competența acestora și atribuțiile procurorilor implicați în reprezentarea învinuirii în fața instanțelor de apel și recurs;

Clarificarea condițiilor în care procurorul general sau alți reprezentanți ai Procuraturii pot face parte din comisii/consilii guvernamentale, ținând cont de independența procuraturii și funcțiile acesteia;

Simplificarea procedurii de accedere în profesie a absolvenților Institutului Național al Justiției și clarificarea celorlalte modalități de accedere în profesie;

Simplificarea procedurii de transfer a procurorilor (în special în cadrul aceleași procuraturi) și analiza oportunității excluderii concursului pentru această procedură;

Stabilirea unei liste clare și exhaustive a abaterilor disciplinare, precum și clarificarea temeiurilor răspunderii disciplinare;

Asigurarea parității membrilor procurori și membrilor din societatea civilă în componența Consiliului Superior al Procurorilor;

Acordarea statutului de magistrat procurorilor și a unei salarizări echivalente cu cea a judecătorilor. Orice măsură legislativă de natură să apropie statutul procurorilor de cel al judecătorilor este de natură să le consolideze independența.

Analiza posibilității reglementării procedurii de prezentare a învinuirii în instanța de judecată la nivel de lege și asigurarea unei participări a procurorilor mult mai flexibile care să corespundă atât noii hărți judiciare, cât și resurselor umane și logistice existente.

De asemenea, documentul subliniază necesitatea continuării reformelor în conformitate cu Foaia de parcurs pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.

Astfel, potrivit documentului, următoarele sarcini care trebuie îndeplinite conform Foii de Parcurs asumate:

Numirea membrilor pentru Colegiul de Selecție și Evaluare a Procurorilor, precum și pentru Colegiul de Disciplină și Etică, ca urmare a exercițiului de pre-vetting și a unui proces transparent și bazat pe criterii de merit, și organizarea concursurilor pentru candidați până la completarea tuturor funcțiilor;

Consolidarea capacității administrative a secretariatului Consiliului Superior al Procurorilor;

Elaborarea/revizuirea de către Consiliul Superior al Procurorilor a cadrului de reglementare intern, pentru a asigura eficiența activității proprii și a organelor din cadrul acestora;

Consolidarea responsabilității procurorilor prin proceduri disciplinare;

Reducerea numărului de cazuri disciplinare restante prin operaționalizarea Colegiului de Disciplină și Etică al procurorilor;

Ocuparea posturilor vacante în Procuratură, inclusiv a funcțiilor de conducere și organizarea concursurilor pentru candidați până la completarea tuturor funcțiilor;

Avansarea în procesul de implementare a hărții procuraturilor teritoriale și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Modificarea hărții procuraturilor teritoriale încât să corespundă situației reale din țară și organizării instanțelor de judecată (hărții judiciare). De asemenea, trebuie analizat dacă aspectele privind harta procuraturilor teritoriale trebuie reglementate la nivel de lege.

Organizarea de cursuri de formare continuă pentru procurori și judecători în domeniul dreptului Uniunii Europene, raționamentul judiciar, etica și integritatea.

În ultimii trei ani, Legea cu privire la Procuratură din R. Moldova a fost modificată de mai multe ori. Printre cele mai semnificative modificări se numără cele adoptate în contextul recomandărilor Comisiei de la Veneția pentru a asigura evaluarea echilibrată și independentă a procurorului general și pentru reglementarea criteriilor de evaluare a acestuia, conform unui comunicat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).

Pe 1 aprilie 2025 a intrat în vigoare noua structură a procuraturilor teritoriale care o aliniază corespunzător hărții judecătorești. Astfel, mai multe procuraturi teritoriale au fost reorganizate prin fuziune.