Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară

Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining, cu unicitatea locului.

Pentru cei cu și fără pereche, Castel Mimi pregătește o serie de experiențe menite să apropie inimi, să provoace conexiuni și emoții.

Speed Dating la Castel Mimi – 7 februarie

Speed Datingul este un eveniment internațional organizat de vinărie pentru al patrulea an și este destinat persoanelor solitare, aflate în căutarea dragostei și a noilor interacțiuni. Toți cei curajoși și nonconformiști, care vor să simtă fiorul primei întâlniri și se înscriu în prealabil, merg la o întâlnire pe necunoscute cu persoane de sex opus, venite la Speed Dating cu același scop. Pe lângă meeting-uri și After Party cu DJ, participanții merg automat la o tombolă cu premii generoase. Experiențele din anii precedenți nu au format doar cupluri de îndrăgostiți, dar și familii fericite, spun organizatorii.

Cina romantică de Ziua Îndrăgostiților – 14 februarie

Pentru cuplurile care trăiesc deja dragostea și vor să o celebreze într-un decor intim și inedit de Valentine’s Day, Cina romantică de la Castel Mimi este ceea de ce au nevoie. Spumant de bun venit, bucate special alese, vinuri selecte și muzică live, toate la lumina lumânărilor.

O cină în doi care va întări sentimentele îndrăgostiților și le va crea emoții și amintiri plăcute. O puteți rezerva AICI.

Wine SPA pentru cupluri – 13-15 februarie

Cuplurile care își doresc mai mult decât o cină în doi pot alege o escapadă romantică în care vor trăi o experiență unică de relaxare și răsfăț – baie în vin, masaj, spumant, cazare și mic dejun la hotelul Castel Mimi Wine Resort. O experiență unică, ce poate fi cadoul perfect pentru persoana iubită. Petreceți timpul doar cu voi doi, departe de aglomerația urbană. Dar atenție dacă v-am provocat interes, rezervarea pentru Wine SPA este obligatorie. Detalii despre pachetele disponibile AICI.

Dragostea se simte și trăiește zilnic, prin cuvinte, dar mai ales prin gesturi. Oferiți emoții, iubire și căldură, fără a aștepta ocazii speciale.

Promovează-ți afacerea în Ziarul de Gardă! Contacte: 079 593 979; 068 958 985; [email protected], Kitul de publicitate ZdG