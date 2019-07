Ministrul Economiei a avut o întrevedere cu experți ai Băncii Mondiale. Despre ce au discutat

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a avut o întrevedere cu echipa Băncii Mondiale în R. Moldova, în frunte cu directorul de ţară al Băncii Mondiale, Satu Kähkönen. Conform unui comunicat emis de Ministrul Economiei și Infrastructurii (MEI), în cadrul întâlnirii au fost discutate subiecte legate de reformarea mediului de afaceri, modificarea și completarea legii insolvabilității, controlul prețurilor, guvernanța corporativă și privatizare.

Echipa Băncii Mondiale și-a exprimat disponibilitatea de a susţine procesul de reformare pentru asigurarea creşterii economice şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.