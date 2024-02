Mediul de afaceri cere modificări la proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar 

În cadrul consultațiilor publice din 7 februarie, aferente proiectului legii privind efectuarea decontărilor în numerar, care stabilește plafoane pentru încasările și plățile în numerar, plafoane pentru numerarul din casieria întreprinderilor, precum și alte norme privind circulația numerarului în circuitul economic – reprezentanții mediului de afaceri au solicitat mai multe modificări.

Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar, aprobat de Guvern pe 15 noiembrie 2023, este în etapa de consultări și are drept obiectiv creșterea transparenței și securității tranzacțiilor, combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale.

Reprezentanții agenților economici prezenți la ședință au insistat ca în proiectul de lege să fie revizuite aspecte precum: depunerea banilor la bancă la fiecare trei zile deoarece ar crea dificultăți întreprinderilor din mediul rural și entităților care au contabilul angajat prin cumul; mărirea plafonului de 100 000 de lei cumulativ anual de la vânzarea/colectarea produselor precum miezul de nucă și deșeurile de metale; în cazul băncilor – excluderea normei ce prevede stabilirea necesarului de numerar minim pentru trei zile, pentru că este imposibilă anticiparea retragerilor de numerar a deponenților.

În cadrul întrunirii, Sandra Dolghii, reprezentanta Asociației Businessului European (EBA) a menționat că circa 70% din ajustările solicitate de mediul de afaceri pentru a fi realizate la proiectul de lege menționat au fost acceptate.

Sandra Dolghii, Policy și Advocacy Manager din cadrul EBA Moldova

„Proiectul dat a trezit multe discuții și este la etapa de consultări de ceva timp. În ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe privind consultările publice aferente proiectului de lege privind efectuarea decontărilor în numerar (nr.404 din 16.11.2023), EBA a reiterat: importanța modificărilor a limitelor prevăzute de proiect de la vânzarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată;

necesitatea excluderii băncilor ca subiecți în privința cărora se aplică prevederile legii supuse avizării, precum și în mod special în partea ce ține de excluderea normei ce prevede stabilirea necesarului de numerar minim pentru efectuarea decontărilor pentru 3 zile lucrătoare. Menționăm că norma dată poate crea dificultăți în activitatea operațională a agentului economic, în special în cazul în care acesta deține mai multe subdiviziuni”, a menționat Sandra Dolghii, Policy și Advocacy Manager din cadrul EBA Moldova.

EBA a mulțumit pentru reflectarea în Sinteza propunerilor și obiecțiilor aferente proiectului și acceptarea a 70% din propunerile prezentate de EBA prin Documentul de poziție din 11.12.2023.

Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova

„Băncile încearcă să aibă minim numerar la filiale, însă stabilirea plafonului de numerar în bănci ar crea dificultăți dacă vor exista situații în care deponenții vor dori să-și retragă banii. Încercăm să dăm cetățenilor instrumente ca să nu le fie convenabil să ducă sute de mii de euro în geantă”, a declarat Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova (ABM), menționând că proiectul de lege trebuie să fie bazat pe o abordare complexă care să vizeze toate tipurile de activități economice (atât plățile cât și încasările) și să nu îngreuneze activitatea agenților economici în asigurarea implementării legii, în special ce ține de monitorizarea plafoanelor.

„Implementarea legii privind decontările în numerar reprezintă un pas semnificativ în direcția digitalizării serviciilor financiare și în sprijinul unei educații financiare mai solide pentru populație. Această inițiativă vine cu multiple beneficii, inclusiv concentrarea statului asupra reducerii utilizării cash-ului în economie și promovarea mijloacelor legale de plată.

Această schimbare vine la pachet cu ajustări și investiții suplimentare în sistemele informatice pentru întreprinderile care interacționează cu clienții în numerar. Astfel de întreprinderi vor avea nevoie de anumite dezvoltări ale soft-urile utilizate în care vor introduce imediat datele persoanelor fizice/persoanelor juridice cu care se efectuează decontări în numerar și care ar putea stopa posibilitatea decontărilor în numerar când se va ajunge la plafoanele de 100 de mii de lei lunar sau 100 de mii de lei anual.

Este important să ne asigurăm că aceste companii sunt sprijinite în procesul de adaptare, astfel încât să poată respecta noile cerințe legislative fără dificultăți majore. Considerăm oportun să fie identificate soluții care să fie aplicabile tuturor și să aducă beneficii palpabile pentru societatea noastră în ansamblu. De aceea, este necesar să găsim un echilibru între implementarea legii și sprijinirea afacerilor pentru a se conforma noilor cerințe”, a declarat Diana Ilicciev, contabila șefa a BC Victoriabank SA, șefa Comitetului pe taxe și Vamă, EBA

„Obligația de a aproba necesarul minim, formalitățile legate de stabilirea și modificarea lui, obligația de a depune excedentul de numerar la propriul cont de plăți, și stabilirea termenilor de restituire a numerarului în propria casierie impun obligații, proceduri și acțiuni care nu-și găsesc justificare din perspectiva interesului public. (…) Necesitatea de a depune permanent excedentul de numerar la contul de plăți nu face decât să majoreze costurile directe și indirecte ale companiilor (cost resurse umane implicate; cheltuieli cu comisioane bancare de încasare și eliberare a numerarului)”, se arată în Sinteza rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar.

Potrivit proiectului de lege menționat, tranzacțiile imobiliare care depășesc 100 de salarii medii pe economie, în 2023 – 1,17 milioane de lei, se vor putea efectua doar prin transfer bancar, și nu în numerar, cum era până acum.

Prevederile legii vor fi aplicate persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice.

Noile condiții vor fi aplicate:

persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător;

persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății ;

și în ; organizațiilor necomerciale ;

; persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător ;

; reprezentanțelor permanente şi sucursalelor entităților nerezidente.

Astfel, persoanele cărora li se aplică restricțiile vizate în proiectul de lege, în afară de persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, au dreptul:

a) să efectueze, în raport cu alte persoane juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și/sau profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății, plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ lunar. Limitarea sumei nu se aplică pentru depunerea de numerar în conturile deschise la prestatorii de servicii de plată;

b) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ lunar, cu excepțiile specificate la lit. f) și g);

c) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual de la predarea deșeurilor și rezidurilor de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora;

d) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), precum şi a

acumulatoarelor electrice uzate;

e) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual de la vânzarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată;

f) să efectueze plăți sub formă de dividende, conform prevederilor legislației fiscale, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual per asociat/ acționar;

g) să efectueze plăți în numerar în temeiul contractelor de împrumut în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual;

h) să încaseze plăți de la o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 lei pentru o plată.

Totodată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății sunt în drept să încaseze plăți în numerar pentru serviciile prestate de la un beneficiar de servicii sau reprezentant al acestuia în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual.



Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător sunt în drept să efectueze achitarea în numerar pentru bunul imobil/mijlocul de transport procurat doar dacă valoarea bunului procurat nu depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate (în 2023 – 1 170 0000 de lei) în cazul bunului imobil și 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul mijlocului de transport, pentru fiecare bun în parte, inclusiv în situația în care achitarea are loc în rate.

Notarii, în procesul autentificării contractelor de vânzare-cumpărare pentru bunurile imobile ce depășesc valoarea a 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, au obligația de a se asigura că plata a fost efectuată prin transfer, în caz contrar nu vor autentifica contractul, cu excepția cazului când se autentifică contracte de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietății și dreptul de proprietate urmează a fi

înregistrat provizoriu.

Agenția Servicii Publice, în procesul înscrierii transferului dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport ce depășesc suma echivalentă a 50 salarii medii lunare pe economie prognozate, au obligația de a se asigura că plata a fost efectuată prin transfer, în caz contrar nu vor înregistra în Registrul de stat dreptul de proprietate, cu excepția cazului când dreptul de proprietate se înregistrează provizoriu.