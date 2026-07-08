Mai mulți proprietari își înregistrează contractele de chirie. Statul a încasat peste 58 de milioane de de lei din impozite

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat 58,9 milioane de lei din impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile în primele șase luni ale anului 2026. Suma este cu 31,9% mai mare decât în perioada similară din 2025, iar numărul contractelor înregistrate a crescut cu 33,7%.

În perioada ianuarie–iunie 2026, la Serviciul Fiscal de Stat au fost înregistrate 19 229 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 33,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari încasări din impozitul pe venitul obținut din chirii au fost înregistrate în:

municipiul Chișinău – 43,7 milioane de lei (13.672 de contracte);

municipiul Bălți – 1,9 milioane de lei (1.132 de contracte);

raionul Cahul – 1,26 milioane de lei (570 de contracte);

raionul Căușeni – aproape 1 milion de lei (203 contracte).

Fiscul a identificat și 460 de persoane care închiriau bunuri imobile fără să înregistreze contractele. „Astfel, au fost înregistrate 463 de contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile de către persoanele vizate”, relatează instituția.

Totodată, în urma controalelor efectuate la 285 de persoane fizice, SFS a calculat suplimentar obligații fiscale de 370,9 mii de lei, majorări de întârziere de 18,8 mii de lei și amenzi în valoare de 27,7 mii de lei.

Potrivit Codului fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și dau în chirie bunuri imobile achită un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la SFS în termen de șapte zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu până pe data de 25.

Fiscul reamintește că această obligație fiscală se aplică inclusiv persoanelor care închiriază locuințe prin platforme precum Booking și Airbnb.

Ghidul privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare poate fi consultat aici.

