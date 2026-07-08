Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   LIVE TEXT/ Un nou atac…

LIVE TEXT Un nou atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului: incendii în două raioane și persoane rănite: Război în Ucraina, ziua 1596

Sursă foto: Telegram/ Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

UPDATE 8:18 În noaptea de 8 iulie, forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, provocând incendii în două raioane ale capitalei Ucrainei. Informația a fost comunicată de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În raionul Sviatoșîn, un incendiu a izbucnit într-o clădire administrativă și la mai multe depozite. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

La o altă adresă din același raion, bombardamentul a provocat un incendiu pe teritoriul unui complex de garaje. Flăcările au fost stinse de echipele de intervenție.

Atacul a provocat și avarierea unei clădiri administrative, precum și a mai multor tramvaie. Administrația Militară a Orașului Kiev a anunțat că, din cauza consecințelor bombardamentului, tramvaiele de pe mai multe rute circulă temporar la intervale mai mari.

În raionul Desneanskîi, au luat foc mai multe spații de depozitare.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: