LIVE TEXT Un nou atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului: incendii în două raioane și persoane rănite: Război în Ucraina, ziua 1596

UPDATE 8:18 În noaptea de 8 iulie, forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, provocând incendii în două raioane ale capitalei Ucrainei. Informația a fost comunicată de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În raionul Sviatoșîn, un incendiu a izbucnit într-o clădire administrativă și la mai multe depozite. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

La o altă adresă din același raion, bombardamentul a provocat un incendiu pe teritoriul unui complex de garaje. Flăcările au fost stinse de echipele de intervenție.

Atacul a provocat și avarierea unei clădiri administrative, precum și a mai multor tramvaie. Administrația Militară a Orașului Kiev a anunțat că, din cauza consecințelor bombardamentului, tramvaiele de pe mai multe rute circulă temporar la intervale mai mari.

În raionul Desneanskîi, au luat foc mai multe spații de depozitare.