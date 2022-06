Guvernul anunță că va compensa până la 100% din valoarea accizei la motorină pentru agricultori. Fermieri: „O decizie bună, dar întârziată și insuficientă”

Prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat luni, 20 iunie, că Guvernul va compensa până la 100% din valoare accizelor la motorina utilizată în anul 2022 de fermieri. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Executiv cu reprezentanții unei asociații de fermieri, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, spune că această decizie este una întârziată, iar fermierii au deocamdată doar declarația prim-ministrei, fără o schiță a proiectului de regulament privind modificarea sistemului de restituire a accizelor”.

Astfel, potrivit Guvernului, producătorii agricoli mari vor beneficia de compensații în cuantum de 30% sau 894 lei/tonă, iar întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de compensarea accizei în valoare de până la 100% sau 2980 lei/tonă.

„Acciza va fi acordată retroactiv, conform facturilor, începând cu 1 ianuarie curent, iar de compensații vor profita aproape 14 mii de întreprinderi. Suma totală pentru producătorii mici, mijlocii și mari va constitui circa 277 milioane de lei”, se mai arată în comunicatul Executivului.

„Din aprilie am propus alt concept de rambursare a accizelor, care abia luni a fost recunoscut ca fiind unul rațional. De ce au fost pierdute 3 luni cu un mecanism la care doar 5 fermieri au depus dosare? Din păcate am pierdut 3 luni, pentru a avea discuția în ajunul protestului. Până nu vom vedea modificările în regulament, tratăm această declarație ca fiind una bună, dar insuficientă. Nu ne-a fost spus când vor intra în vigoare aceste modificări și nu am primit răspunsuri la celelalte revendicări. Fermierii au bătut alarma jumătate de an. Și ieri, la ședință, am auzit fraza care caracterizează atitudinea față de agricultori: se lucrează. Dar în timp ce „se lucrează”, la fermieri se scumpește”, a afirmat Alexandru Slusari într-un comentariu pentru ZdG.