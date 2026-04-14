Gara Auto Nord va reveni în proporție de 85% în proprietatea statului, anunță APP

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță strategică pentru securitatea statului a menținut refuzul aprobării prealabile a investițiilor pentru SRL „GARA NORD”. Ca efect, Gara Auto Nord va reveni în proporție de 85% în proprietatea statului, a anunțat Agenția Proprietății Publice (APP).

Consiliul a reconfirmat deciziile adoptate anterior prin actele emise în iulie 2025 și ianuarie 2026, iar ulterior a refuzat și tranzacția de înstrăinare a 100% din SRL „GARA NORD”. Prin decizia finală, Consiliul a dispus revenirea la structura de control anterioară tranzacției din 7 iunie 2020.

În termen de 20 de zile de la data notificării, adică 14 aprilie, compania trebuie să revină la situația juridică existentă înainte de această tranzacție. Astfel, 85% din părțile sociale urmează să revină statului, în controlul Agenției Proprietății Publice, iar 15% către „Extremum” SRL.

„În practică, actualii deținători ai părților sociale urmează să transmită cotele deținute în această structură. Activitatea operațională a Gării Auto Nord nu este afectată de această decizie. Serviciile continuă în regim obișnuit, iar bunurile aflate în gestiunea întreprinderii trebuie menținute și transmise în stare funcțională”, a explicat APP.

Potrivit datelor din Registrul de stat al unităților de drept deținut, începând cu 7 iunie 2020, după înstrăinarea activelor statului, în structura de proprietate a companiei au fost operate mai multe modificări succesive, „inclusiv prin implicarea unor persoane fizice și juridice afiliate unei familii din lista persoanelor și entităților asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale”, notează APP.