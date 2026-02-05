Transportatorii acuză ANTA de „inactivitate instituțională” și anunță organizarea unui protest. Instituția respinge afirmațiile

„Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge afirmațiile tendențioase privind o pretinsă inactivitate instituțională”, a declarat instituția, precizând că în această săptămână au avut loc controale repetate asupra activității de transport desfășurate pe strada Calea Moșilor 2A din capitală, după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat că urmează să organizeze proteste.

Oleg Alexa, președintele APOTA, a acuzat instituția că ar „proteja afaceri ilegale” din domeniul transporturilor și ar „susține atacurile de preluare a rutelor”.

ANTA, drept răspuns, a declarat că monitorizează în permanență situația din teren și aplică măsurile de constrângere „acolo unde nu funcționează comunicarea proactivă și operatorii nu se conformează regulilor”, adăugând că în această săptămână a au fost efectuate mai mule controale,

„În esență, inclusiv în această săptămână, în zilele de luni, 2 februarie, și joi, 5 februarie, au fost efectuate controale repetate asupra activității de transport desfășurate la adresa str. Calea Moșilor 2A, municipiul Chișinău. În urma acestora, au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție pentru nerespectarea punctului de îmbarcare prevăzut în graficul din autorizații, fiind aplicate sancțiunile corespunzătoare”, au menționat reprezentanții ANTA.

ANTA mai precizează faptul că a lansat un proces riguros de verificare a tuturor autogărilor de pe întreg teritoriul R. Moldova, cu notificarea operatorilor care prezintă neconformități față de cerințele legale.

Totuși, potrivit ANTA, controalele au avut loc după ce APOTA a avertizat că va organiza un protest, pe 28 ianuarie, dacă autoritățile nu vor soluționa problema transportului ilegal de pasageri din strada Calea Moșilor 2A din capitală.

APOTA, împreună cu transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale R. Moldova, au anunțat că vor desfășura joi, 12 februarie, un protest în fața sediului ANTA.

„Vom organiza o întrunire cu scopul de a ne exprima dezacordul față de inacțiunile ANTA săvârșite în scopul protejării afacerii ilegale legate de gara improvizată ilegal pe strada Calea Moșilor 2A, în apropiere de Gara de Nord”, arată Alexa în notificarea depusă la Primăria Chișinău.

Potrivit organizatorilor, protestul este planificat să înceapă la ora 11:00, cu participarea a 40 de persoane, dintre care 30 de șoferi la volanele microbuzelor și autobuzelor.