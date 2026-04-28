Emiratele Arabe Unite vor părăsi OPEC. Care vor fi efectele asupra aprovizionării globale cu petrol

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat marți că părăsesc Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), lovind puternic grupul producătorilor de petrol, în contextul în care o criză energetică fără precedent, provocată de războiul cu Iranul, scoate la iveală disensiunile dintre țările din Golf, scrie Reuters.

Ieșirea EAU – unul dintre cei mai mari producători ai grupului – slăbește controlul OPEC asupra aprovizionării globale cu petrol și adâncește prăpastia dintre EAU și vecina sa, Arabia Saudită, liderul de facto al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, notează sursa citată.

De asemenea, această măsură ar permite Emiratelor Arabe Unite să-și mărească producția odată cu reluarea exporturilor prin Golful Persic, întrucât nu ar mai fi supuse cotelor OPEC.

În primele sale declarații publice de la anunț, ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Mohamed al-Mazrouei, a declarat pentru Reuters într-un interviu telefonic că decizia a fost luată după examinarea strategiilor energetice ale țării.

El a spus că Emiratele Arabe Unite nu au discutat această chestiune cu nicio altă țară.

„Aceasta este o decizie politică, luată după o analiză atentă a politicilor actuale și viitoare legate de nivelul de producție”, a spus Mazrouei.

El a mai spus că lumea va avea nevoie de mai multă energie, sugerând că Emiratele Arabe Unite vor fi în măsură să răspundă acestei cereri.

Prețurile petrolului pe piețele internaționale și-au redus marți creșterile, în urma anunțului făcut de Emiratele Arabe Unite că vor părăsi, începând cu 1 mai, OPEC și OPEC+, care reunește OPEC și producătorii aliați.

Mazrouei a declarat că nu se așteaptă la un impact imediat semnificativ al acestei știri asupra pieței, din cauza restricțiilor din Strâmtoarea Ormuz.

Producătorii OPEC din Golf s-au confruntat cu dificultăți în transportul exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, un punct de strangulare între Iran și Oman prin care trece în mod normal o cincime din producția mondială de țiței și gaze naturale lichefiate, din cauza amenințărilor și atacurilor iraniene împotriva navelor.

Pe măsură ce aprovizionarea din Golf a fost blocată, Agenția Internațională pentru Energie a declarat că ponderea OPEC+ în producția mondială de petrol a scăzut la 44% în martie, de la aproximativ 48% în februarie. Este probabil ca aceasta să scadă și mai mult în aprilie, pe măsură ce întreruperile de producție devin mai pronunțate, și apoi în mai, odată cu părăsirea grupului de către al patrulea cel mai mare producător.

Retragerea Emiratelor Arabe Unite reprezintă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care, într-un discurs din 2018 în fața Adunării Generale a ONU, a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii” prin umflarea prețurilor la petrol.

Trump a făcut, de asemenea, o legătură între sprijinul militar al SUA pentru Țările din Golf și prețurile petrolului, afirmând că, în timp ce SUA apără membrii OPEC, aceștia „exploatează acest lucru impunând prețuri ridicate la petrol”.

Analiștii au afirmat că acest lucru este pozitiv și pentru consumatori, precum și pentru economia în ansamblu.

„Acest lucru deschide calea pentru ca Emiratele Arabe Unite să câștige cote de piață la nivel global atunci când situația geopolitică se va normaliza”, a declarat Monica Malik, economist-șef la ADCB.

Jorge Leon, analist la Rystad, a subliniat importanța Emiratelor Arabe Unite ca unul dintre puținii membri ai OPEC, în afară de Arabia Saudită, cu o capacitate de producție de rezervă care îi permite să adauge petrol suplimentar pe piață.

„În afara grupului, Emiratele Arabe Unite ar avea atât motivația, cât și capacitatea de a crește producția, ridicând întrebări mai ample cu privire la sustenabilitatea rolului Arabiei Saudite ca stabilizator central al pieței”, a spus el.