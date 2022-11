Compania care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău anunță că „a atacat R. Moldova la Curtea de Apel a Suediei”

Compania Komaksavia Airport Invest Ltd, care deține majoritatea activelor „Avia Invest” și care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, anunță că a depus vineri, 11 noiembrie, „un recurs la Curtea de Apel a Suediei” privind hotărârea Tribunalului arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm din 3 august prin care a fost respinsă cererea companiei împotriva R. Moldova.

ZdG a solicitat un comentariu de la Ministerul Justiției, dar nu a primit un răspuns până la publicarea articolului.

„Avocații companiei au prezentat dovezi ale unei decizii arbitrale superficiale și ilegale bazate pe ipoteze și aspecte politice evidente ale acestei dispute.



Argumentele recursului demonstrează în mod convingător că, în decursul procedurilor, poziția R. Moldova și așa-numitele „probe” ale reprezentantului statului s-au bazat pe presupuneri și pe informații false, deseori preluate din mass-media”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Aeroportului.

Anterior, ministrul Justiției Sergiu Litvinenco a afirmat că hotărârea arbitrală a Tribunalului de la Stockholm este o „hotărâre finală” în cauza de arbitraj pornită de către compania Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva R. Moldova pe 15 mai 2020, iar o altă hotărâre în această cauză de arbitraj „nu poate fi și nu va fi emisă”.

Potrivit ministrului, prin hotărârea finală a Tribunalului arbitral s-a încheiat cauza de arbitraj. În context, Litvinenco a anunțat că Ministerul Justiției (MJ) a expediat o solicitare oficială către compania Komaksavia privind „achitarea benevolă a celor 216 678 euro pe care le-a decis Tribunalul arbitral”.

„ (…) Această hotărâre finală nu este una „interimară” sau „parțială”, ci una „finală”, care a rezolvat întregul litigiu adus de Komaksavia la Tribunalul arbitral. Hotărârea finală este adoptată pe fondul faptelor că Komaksavia nu are investiții în temeiul dreptului internațional în Aeroport. Dat fiind că nu există investiții, Tribunalul arbitral a respins toate pretențiile, creanțele și alegațiile lui Komaksavia („DISMISSES Komaksavia’s claims in their entirety”). Prin urmare, „Hotărârea finală” nu este o decizie procedurală, ci așa cum este chiar titlul ei – Final Award – este o hotărâre de fond”, a spus Litvinenco într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În contextul în care compania Komaksavia Airport Invest Ltd a declarat anterior că decizia Tribunalului arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, care a respins cererea companiei împotriva R. Moldova, va fi atacată în instanța superioară din Suedia, ministrul Justiției a afirmat că „nu există o instanță superioară nici în Suedia, nici internațională, care ar reexamina hotărârea finală pe fond”.

„Conform legislației Suediei, hotărârea arbitrală poate fi contestată doar pentru motive de procedură – în niciun caz pe motive de fond – într-o instanță judecătorească statală din Suedia. În dreptul Suediei există o procedură similară celei prevăzute la Titlul V din Codul de procedura civilă al R. Moldova (art. 477-481 CPC). Această procedură nu este o procedura de apel sau recurs. Indiferent de faptul că este sau nu este contestată (sau ca va fi sau nu va fi contestată) pe temeiuri de procedură, Hotărârea arbitrală este, începând cu 3 august a.c., definitivă și executorie în orice stat parte la Convenția de la New York din 1958 (inclusiv în R. Moldova, Cipru, Israel, Federația Rusă, Suedia) (…). Contestările pe motive procedurale doar foarte rar au izbândă în instanța suedeză competentă și doar atunci când au avut loc grave abateri procedurale. În cauza de arbitraj în care a fost emisă Hotărârea arbitrală, Komaksavia nu a semnalat și nici o încălcare procedurală și nu a ridicat vreo obiecție. Prin urmare, declarațiile Komaksavia apărute în presă sunt pentru a dezinforma”, a accentuat Litvinenco.

Cât privește litigiile care se referă la concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, Litvinenco spune că, în instanțele naționale există mai multe.

„Atât în instanța de fond, cât și în apel. Anume instanțele naționale trebuie să tranșeze situația cu privire la soarta Aeroportului (…). Respectiva cauză arbitrală a fost pornită anume la cererea Komaksavia. Komaksavia și-a ales arbitrul său – un reputat profesor de drept internațional, Philippe Sands. De asemenea, Komaksavia și-a angajat 12 avocați (5 englezi, 2 ucraineni și 5 israelieni). Prin urmare, alegațiile Komaksavia că Hotărârea finală ar fi neîntemeiată și motivată politic sunt absurde”, a accentuat ministrul.

Aeroportul Internațional Chișinău nu poate, deocamdată, reveni în gestiunea statului, după ce Tribunalul din Stockholm a respins cererea depusă de compania Komaksavia împotriva R. Moldova. Informația a fost oferită Ziarului de Gardă de către Eugeniu Cozonac, directorul Agenției Proprietăți Publice (APP).

Eugeniu Cozonac a declarat că Aeroportul Internațional Chișinău nu poate reveni deocamdată în gestiunea APP, din motiv că pe acest caz există mai multe dosare și urmează să se expună și o instanță de judecată din R. Moldova.

Pe 3 august, Ministerul Justiției a anunțat că Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală definitivă în cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (R. Cipru) împotriva R. Moldova, respingând cererea Komaksavia Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Totodată, Tribunalul arbitral a obligat Komaksavia Airport Invest Ltd să ramburseze R. Moldova suma de aproximativ 216 mii de euro pentru cheltuielile de reprezentare juridică.

Prin cererea de arbitrare, Komaksavia Airport Invest Ltd a cerut Tribunalului arbitral, în principal, să oblige R. Moldova să continue executarea Contractului de Concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora din 30 august 2013 sau, în mod alternativ, să oblige R. Moldova să-i plătească o despăgubire în sumă estimată la 883 700 000 de euro pentru pretinsa expropriere a investiției alegate în legătură cu Contractul de Concesiune.

Compania Komaksavia Airport Invest Ltd, care deține majoritatea activelor „Avia Invest”, care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, a declarat anterior că decizia Tribunalului arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, care a respins cererea companiei împotriva R. Moldova, va fi atacată în instanța superioară din Suedia. Totodată, Komaksavia a calificat anunțul făcut de Ministerul Justiției drept „o manipulare a opiniei publice”, iar decizia Tribunalului arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm drept „nefondată și motivată politic”.

