Comisia Europeană a alocat 75 de milioane de euro sprijin bugetar pentru R. Moldova, în contextul situației energetice dificile din țara noastră

Comisia Europeană a alocat 75 de milioane de euro sprijin bugetar R. Moldova, în contextul situației energetice dificile din țara noastră. Despre asta a anunțat Katarina Mathernova, directoarea generală adjunctă a Direcției generale Vecinătate și Negocieri privind extinderea de la Comisia Europeană.

#EU @EU_Commission continues supporting Moldova 🇲🇩 in the difficult energy situation, raising gas prices for the most vulnerable and need to improve energy efficiency @eu_near today disbursed 75 million EUR as budget support. @sandumaiamd @natgavrilita @OliverVarhelyi @JHahnEU