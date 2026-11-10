Principală — Ştiri — Economic — Cât vor costa benzina și…
Cât vor costa benzina și motorina pe 10 noiembrie?
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru marți, 10 noiembrie.
Astfel, pentru ziua de marți, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:
– 30,21 lei/litru – pentru benzina COR 95 ( -0,31 lei);
– 35,42 lei/litru – pentru motorina standard (-0,31 lei).