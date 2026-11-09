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Procurorul PCCOCS Ruslan Perevoznic, propus pentru a promova evaluarea integrității

Sursa: Comisia de evaluare a procurorilor

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat luni, 9 noiembrie, că propune promovarea evaluării externe de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) Ruslan Perevoznic.

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În urma evaluării, Completul E al Comisiei a concluzionat că procurorul Ruslan Perevoznic întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de art. 11 din Legea nr. 252/2023 și a propus promovarea evaluării externe.

Raportul de evaluare a fost transmis, în conformitate cu prevederile legale, Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să îl examineze și să adopte o hotărâre cu privire la rezultatul evaluării.

Raportul integral va fi publicat pe pagina oficială a Comisiei. Publicarea va avea loc în termen de cel mult trei zile de la expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau, în cazul contestării acesteia, în termen de cel mult trei zile de la pronunțarea deciziei Curții Supreme de Justiție.

Ruslan Perevoznic este fiul lui Iurie Perevoznic, care a fost adjunct al ex-procurorului general Alexandr Stoianoglo.

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