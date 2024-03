Anca Dragu, despre furtul miliardului: „Credite neperformante date către anumite companii, niciodată recuperate, apoi banii care trebuiau să asigure depozitele deponenților, și aceia au fost prăduiți”

Guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, a declarat într-un interviu pentru Euronews România că a suspendat contractele de muncă pentru doi angajați ai BNM care nu aveau o „reputație ireproșabilă”, pentru a preveni producerea unei noi fraude bancare de proporții.

Întrebată despre motivul pentru care a fost votată la șefia Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a vorbit despre experiența sa în ceea ce privește relația cu UE, în contextul în care R. Moldova este țară-candidată la aderarea la UE.

„Moldova este acum în acest proces și se pregătea să intre cu viteză maximă în procesul de pre-aderare, pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și atunci aveam nevoie la Chișinău de oameni care să cunoască acest proces, ce înseamnă negocierile cu UE, unde se iau deciziile, cine ia deciziile. Să ai experiență în relația cu UE, cu Fondul Monetar Internațional, cu instituțiile financiare internaționale, pentru o țară ca R. Moldova, care se află în plin proces de aderare, este un mare plus. Iar în experiența mea de 27-28 de ani, am lucrat la Comisia Europeană, la FMI, am lucrat cu instituții financiare internaționale, adică, pot aduce un plus real pentru procesul de negociere”, a spus Anca Dragu, în interviul pentru Euronews România.

„Apoi, cred că se uitau și la o persoană independentă, pentru că există acest istoric, această traumă legată de frauda care s-a întâmplat acum 10-12 ani. (…) E foarte simplu, nimic complicat, nu era vreo inginerie financiară: credite neperformante date către anumite companii, niciodată recuperate, apoi banii care trebuiau să asigure depozitele deponenților, și aceia au fost prăduiți”, a spus Anca Dragu.

Întrebată ce măsuri a luat pentru a preveni asemene fraude, Anca Dragu a declarat că a suspendat contractele de muncă pentru doi angajați ai BNM.

„Ne uităm la reputație. Fiecare angajat al Băncii Naționale, fiecare angajat dintr-un sector bancar trebuie să aibă o reputație impecabilă și am izolat cazurile care nu se conformau. Am suspendat contractele de muncă, pe legislația în vigoare. Vorbim despre două persoane”, a spus guvernatoarea BNM.

De asemenea, ea a precizat că s-ar fi recuperat până în prezent o sumă de peste două miliarde de lei, din miliardul furat din cele trei bănci, dar nu a precizat dacă este vorba de recuperări reale ale banilor sau de sechestre aplicate.

Anca Dragu a mai spus că Republica Moldova a trecut printr-un proces de scădere a inflației de la 34% la 4% în decurs de un an și jumătate și că această revenire a puterii de cumpărare a venit în principal din întărirea securității și independenței energetice a țării.

„Sunt mândră să vă spun că am reușit să avem o inflație în Moldova de puțin peste 4%, de la 34,3% în octombrie 2022.Acum suntem la puțin peste 4%, ceea ce ne-a permis să reducem rata de politică monetară, rata de bază la 3,75%”, a declarat Guvernatoarea BNM.