Vreme schimbătoare în weekend: ploi slabe și temperaturi de până la 28 de grade

Meteorologii au anunțat pentru perioada 11–13 iulie o vreme cu cer variabil și temperaturi de până la 28 de grade Celsius.

Presiunea atmosferică va fi scăzută pe întreaga perioadă. În timpul zilei, izolat, sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat.

Pe parcursul celor trei zile, temperaturile minime nocturne vor crește treptat, de la +10…+15°C la începutul intervalului, până la +12…+17°C. Maximele diurne vor oscila între +22 și +28°C.