Plantația de cânepă din comuna Băcioi este legală, anunță Poliția. A fost cultivată în scopul producerii de semințe, fibre și ulei

Plantația de cânepă printre culturile agricole din extravilanul comunei Băcioi, situată pe o suprafață de aproximativ 18 ari, este cultivată în scopul producerii de semințe, fibre și ulei, anunță Poliția R. Moldova, după ce ieri, 20 august, polițiștii capitalei au desfășurat acțiuni de verificare în sectoarele Buiucani, Botanica și Rîșcani, pentru prevenirea și combaterea cultivării ilegale a plantelor cu conținut narcotic.

Potrivit Poliției, cultura este autorizată, fiind plantată de Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Pentru verificarea compoziției plantelor, polițiștii au ridicat 24 de plante, care urmează a fi expertizate.

Poliția precizează că, în cazul dat, cultivarea cânepei este legală, fiind realizată în scopuri industriale. Totodată, cultura se află sub responsabilitatea persoanei desemnate de instituție, iar respectarea condițiilor de cultivare este verificată de autoritățile competente.