„Jocuri politice” și „provocări”: FEA, condusă de Dorin Damir, comentează lupta dintre deputatul rus pro-război și Ion Șoltoianu

Lupta dintre Jeff Monson și Ion Șoltoianu ar fi urmat să se desfășoare în Federația Rusă. Totuși, Ion Șoltoianu ar fi insistat ca „ultima sa luptă din carieră” să aibă loc în R. Moldova. În context, Fighting & Entertainment Association (FEA), condusă de Dorin Damir, se declară „apolitici”: „Îndemnăm toți fanii, sportivii și jurnaliștii să se abțină de la insinuări, interpretări tendențioase și declarații provocatoare care pot afecta pacea și securitatea țării noastre”.

După ce Ziarul de Gardă a relatat că deputatul rus Jeff Monson, susținător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chișinău împotriva fostului sportiv Ion Șoltoianu, condamnat penal, organizatorii evenimentului – Fighting & Entertainment Association (FEA), condusă de Dorin Damir – au transmis redacției un comunicat oficial. Potrivit autorilor, textul ar răspunde la întrebarea adresată de ZdG privind oportunitatea participării lui Monson la un eveniment sportiv organizat în R. Moldova, în contextul situației geopolitice actuale și al poziției oficiale a țării față de războiul din Ucraina.

În răspunsul transmis, FEA a punctat că „condamnă orice formă de violență, în special războiul, tratamentele inumane, degradante sau discriminatorii, iar războiul din Ucraina nu face excepție”, adăugând: „Considerăm inacceptabilă orice formă de provocare (…) sau implicarea FEA în jocuri politice”.

Lupta dintre Jeffrey Monson și Ion Șoltoianu ar fi fost convenită între echipele celor „doi sportivi” din vara anului 2025, „fără implicarea directă a organizației FEA”, care precizează că nu ar fi participat la negocieri și nici nu ar fi făcut propunerea de organizare a luptei.

Potrivit informațiilor oferite de Ion Șoltoianu, citate de FEA, în discuțiile inițiale s-ar fi propus ca lupta să aibă loc în Federația Rusă, însă acesta ar fi refuzat această opțiune, propunând ca „ultima sa luptă din carieră să se desfășoare în R. Moldova, în fața fanilor și susținătorilor săi”.

Organizația a afirmat că accesul sportivilor străini în R. Moldova, inclusiv al lui Monson, se face „strict conform legislației și sub supravegherea organelor competente”, iar toate informațiile privind deplasarea, cazarea și durata șederii sunt comunicate autorităților în avans.

Potrivit FEA, Monson nu va avea dreptul de a arbora steagul, intona imnul sau purta însemnele oficiale ale Federației Ruse.

„Reamintim că FEA se ocupă de sport, nu de politică”, se arată în finalul comunicatului, care îndeamnă publicul și presa să evite „declarațiile provocatoare ce pot afecta pacea și securitatea țării”.

Răspunsul FEA:

Luptătorul de arte marțiale mixte (MMA) Jeff Monson, care a renunțat la cetățenia americană în favoarea celei ruse, devenind, în 2023, deputat în Bașkortostan, este așteptat în R. Moldova pe 29 noiembrie. Acesta va urca în ring împotriva fostului sportiv Ion Șoltoianu, vizat anterior în mai multe dosare penale și condamnat pentru omor. Evenimentul este organizat de Fighting & Entertainment Association (FEA), condusă de Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc.