Un deputat rus, susținător al războiului din Ucraina, va lupta la Chișinău. Adversarul acestuia în ringul FEA – Ion Șoltoianu

Luptătorul de arte marțiale mixte (MMA) Jeff Monson, care a renunțat la cetățenia americană în favoarea celei ruse, devenind, în 2023, deputat în Bașkortostan, este așteptat în R. Moldova pe 29 noiembrie. Acesta va urca în ring împotriva fostului sportiv Ion Șoltoianu, vizat anterior în mai multe dosare penale și condamnat pentru omor. Evenimentul este organizat de Fighting & Entertainment Association (FEA), condusă de Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc.

Pe 29 octombrie, FEA a publicat afișul oficial în care a anunțat confruntarea dintre „două legende”. Organizatorii l-au prezentat pe Ion Șoltoianu drept „unul dintre cei mai cunoscuți luptători ai Moldovei”, iar Jeff Monson – „legendarul american”, în vârstă de 54 de ani, „cu un nume care a cucerit lumea”.

„Nu este doar o luptă. Este bătălia epocilor! Două legende. O singură seară. Un singur titlu prestigios – FEA LEGEND! Simte tensiunea. Fii parte din istorie”, au transmis organizatorii.

Jeff Monson – cetățean și politician rus, susținător al „operațiuni speciale din Ucraina”

Jeff Monson s-a născut în Statele Unite ale Americii, în 1971. În 2014, acesta a sprijinit public separatiștii pro-Kremlin din estul Ucrainei, iar patru ani mai târziu a obținut cetățenia Federației Ruse. Ulterior, Monson a devenit deputat în consiliul orășenesc din Krasnogorsk, regiunea Moscova, din partea partidului de guvernământ „Rusia Unită”, formațiune al cărei membru este și în prezent.

În 2023, sportivul numit „Omul de zăpadă” a anunțat că a renunțat oficial la cetățenia americană, predându-și pașaportul la consulatul SUA din Istanbul. În același an, a fost ales deputat în parlamentul regional (Kurultaiul) Republicii Bașkortostan, aflându-se pe poziția a cincea în lista de partid a „Rusiei Unite”, care, în urma alegerilor din 2023, a obținut 87 din cele 110 mandate.

Fiind întrebat dacă nu regretă faptul că a renunțat la cetățenia americană, Monson a spus: „În Rusia, nu aș fi putut face ceea ce fac acum dacă aș fi rămas cetățean al SUA. Oamenii ar fi spus: «Spui că susții Rusia, dar ești american». Dacă într-adevăr susții Rusia, trebuie să alegi, să sprijini soldații noștri, să sprijini operațiunea militară specială. Iar eu fac acest lucru”.

Sursă foto: TASS

„Mă doare foarte mult faptul că nu pot să-mi văd cei trei copii mai mari, care locuiesc în America. Încerc să organizez o întâlnire, dar nu reușesc să călătoresc nici în Europa, nici în SUA, nu pot obține viză. Așa că, probabil, ei vor veni la mine sau ne vom întâlni într-o țară neutră, de exemplu în Turcia. Dacă mă întrebi dacă regret că am renunțat la cetățenia americană, absolut deloc. Este una dintre cele mai bune decizii din viața mea”, a continuat el.

Pe rețelele de socializare, Jeff Monson publică imagini cu soldați ruși care luptă în „operațiunea specială” a Rusiei în Ucraina. În aprilie 2023, Manson și-a luat public rămas-bun de la un soldat rus care a murit în Ucraina. „Încă un patriot brav a murit apărându-ne pe noi și Donbasul de fasciști. Poate v-ați plictisit să ascultați despre acest conflict din Ucraina (invazie la scară largă, n.r.), dar ține-ți minte: în fiecare zi, soldații noștri sunt în pericol pentru binele nostru”, a scris Jeff Monson.

Jeff Monson deține, pe lângă pașaportul rus, și pașapoarte eliberate de așa-numita „Republică Populară Luhansk”, controlată de Kremlin, precum și de „Republica Abhazia”, desprinsă de Georgia.

În vara anului 2025, Monson a declarat că intenționează să candideze, în 2026, pentru un loc în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse.

Trecutul criminal al lui Ion Șoltoianu

Despre trecutul criminal al lui Ion Șoltoianu, adversarul lui Monson, ZdG a scris anterior.

În 2013, fostul sportiv Ion Șoltoianu a fost condamnat la 12 de ani de închisoare pentru omor, păstrare ilegală de arme și șantaj. Instanța a constatat că în 2011, aflat la terasa unui restaurant din centrul Chișinăului, Șoltoianu l-a împușcat mortal pe fostul polițist și om de afaceri Ion Stratulat. Sportivul a fugit imediat de la locul crimei.

Acesta a fost eliberat în 2019, după ce a obținut o hotărâre de judecată prin care „condițiile inumane și degradante” în care a fost deținut au fost compensate prin reducerea termenului de pedeapsă.

În martie 2022, Șoltoianu a agresat fizic un bărbat din sectorul Botanica din Chișinău, care-și plimba câinele. Acesta s-a ales cu o amendă de 1500 de lei pentru fapta sa.

În aprilie 2023, Ion Șoltoianu a fost reținut de oamenii legii. Acesta ar fi pretins, prin șantaj, peste cinci milioane de lei de la un fost coleg deținut.

În februarie 2025, fostul sportiv Ion Șoltoianu a alertat poliția, susținând că o persoană necunoscută de gen masculin a efectuat o împușcătură în direcția sa, după care a fugit.

Tăcerea FEA

Lupta dintre Jeff Monson și Ion Șoltoianu este organizată de FEA, organizație fondată în 2009 de Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc.

Ziarul de Gardă a contactat reprezentanții FEA, solicitând și în formă scrisă o reacție oficială. Până la momentul publicării acestui articol, organizația nu a oferit niciun răspuns la întrebarea adresată de ZdG.

ZdG va publica răspunsul organizației FEA ulterior.