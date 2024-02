FOTO Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Cum arată medaliile și ce i-a inspirat pe designeri

La Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului 2024, cei mai buni sportivi vor fi decorați cu medalii care vor conține o bucată hexagonală de fier din Turnul Eiffel și vor fi însoțite de un certificat de autenticitate relatează olympics.com.

Creația aparține casei franceze de bijuterii și ceasuri Chaumet, care au tratat „o bucată de fier vechi, ca o piatră prețioasă”.

Figura tradițională a medaliilor, zeița victoriei Nike, este reprezentată în prim-plan, în fața Stadionului Panathenaic. Însă, pe medaliile ediției din 2024 a a fost adăugat Turn Eiffel de cealaltă parte a stadionului.

Totodată, casa de bijuterii a adus un tribut francezului Louis Braille, inventatorul sistemului de scriere pentru nevăzători. Pe partea din față a medaliilor paralimpice, pentru a asigura accesibilitatea, numele ediției a fost scris în Braille.

Conform sursei citate, casa de bijuterii nu a fost aleasă întâmplător. Gustave Eiffel ar fi fost un client loial al Chaumet. Într-un registru contabil al casei a fost reperată o comandă pe numele său: „Achiziție făcută de Gustave Eiffel în 1890”.

