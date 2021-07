Compania Moldcell – premiată cu 5 distincții pentru înaltă performanță la Marca Comercială a Anului 2020

An de an compania Moldcell este apreciată la Gala Businessului Moldovenesc cu înalte distincții pentru activitatea merituoasă și contribuția esențială la dezvoltarea mediului de afaceri. Anul acesta însă, a fost pentru prima dată când Moldcell a fost decernată cu 5 distincții în diverse categorii din cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2020”. Trofeul de Integritate, Două medalii de Aur, și două trofee „Mercuriul de Aur”, inclusiv prestigiosul trofeu pentru „REPUTAȚIE ȘI ÎNCREDERE”, acordat la decizia Comitetului de Organizare în baza unei aprecieri complexe a activității companiei reieșind din imaginea, poziționarea, strategia, calitatea serviciilor și ratingul în rândul consumatorilor.

În 2020, Moldcell a marcat 21 de ani de activitate, mai exact 20 + 1, pentru că anul trecut s-a dovedit pe cât de semnificativ, pe atât de provocator, și a dat tonul noilor idei și soluții digitale care au propulsat progresul digital din Moldova din ultimul an.

„Ultimul an a fost unul proeminent pentru Moldcell, definit prin transformare și digitalizare, când provocările au fost înlocuite cu idei, iar riscurile cu oportunități. Un an în care oamenii din Moldcell și instrumentele digitale au reprezentat motorul în fața schimbării. ”Mercuriul de Aur” pentru ”REPUTAȚIE ȘI ÎNCREDERE” vine să valideze încă o dată conexiunea pe care Moldcell o are cu abonații săi și încrederea care este investită în acest parteneriat timp de 21 ani”, menționează Carolina Bugaian, Vicedirector Moldcell.

Carolina Bugaian

Distincțiile primite în cadrul Galei Businessului Moldovenesc reprezintă aprecierea performanței și succesul înregistrat de către compania Moldcell în 2020, fiind premiată pentru nominalizări cu impact impunător și anume:

Medalia de Aur pentru „BUSINESS ON-LINE” – este o recunoaștere a întâietății digitale a companiei Moldcell și definește integrarea deplină a experienței online în 2020 si anume: Magazinul Online Moldcell, lansarea în premieră pe piața din Moldova a tehnologiei eSIM, lansarea platformei electronice de semnarea a documentelor M-DOC, aplicația My Moldcell, lansarea serviciului internet fix + TV Moldcell PLUS, primul abonamnet digital e-Abonament, Abonament NEXT care împreună au contribuit la menținerea de lider în portabilitate a companiei Moldcell pentru al 7-lea an consecutiv.

Ilkan Bulbul, Stela Chitoroagă, Olga Pavlic.

Trofeul Mercuriul de Aur pentru „CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA DEZVOLTAREA DURABILĂ”. Moldcell a devenit prima companie privată din Moldova care s-a angajat oficial să sprijine Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Organizația Națiunilor Unite. Semnarea acestui memorandum reprezintă reconfirmarea principiilor după care Moldcell și-a ghidat activitatea în ultimii 21 ani, dar și consolidarea viziunii sale de viitor.

Trofeul de Integritate pentru „IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE INTEGRITATE ÎN SECTORUL PRIVAT” confirmă faptul că abonații Moldcell se bucură de calitate înaltă a serviciilor, bazată pe principiile de responsabilitate în afaceri, corectitudine, etică și conformitate, pe care Moldcell le promovează cu încredere în toată comunitatea de afaceri a Republicii Moldova.

Olga Melnic

„DEBUTUL ANULUI ” Medalia de Aur pentru Fundația Moldcell.

Fundația Moldcell a fost unica premiantă în această categorie, și nu în zădar. În mai puțin de un an, au fost lansate inițiative și proiecte menite să schimbe viața oamenilor din Moldova spre bine. Lansată în 2020, Fundația reprezintă o platformă care reunește toate inițiativele și proiectele de responsabilitate social-corporativă ale companiei Moldcell.

„Ne mândrim că am reușit să-i susținem pe cei care au avut cel mai mult nevoie de ajutor în lupta împotriva COVID-19 (medicii din prima linie, pacienți, bătrâni, copii din familii social vulnerabile, profesori) cu 10 ventilatoare oferite la 8 spitale din țară, donare de trafic internet, minute gratuite, prânzuri calde pentru medici. Extinderea oportunităților de formare a tinerilor creativi și susținerea centrului ArtCor prin semnarea Memorandumului cu Asociația COR. Integrarea persoanele în vârstă în lumea virtuală cu ajutorul proiectului comun cu Fondul de Sprijin pentru Populație al Națiunilor Unite”, susține Irina Strajescu, Director Executiv Fundației Moldcell.

Irina Strajescu

Pentru că #WeAreMoldcell, fiecare distincție este meritul tuturor angajaților Moldcell, dar și al acționarilor noștri CG Corp Global care inspiră Moldcell la noi înălțimi.

Concursul „Marca Comercială a Anului” este organizat de către Camera de Comerț și Industrie a RM, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

*Acesta este un articol publicitar