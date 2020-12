Ce puteți citi joi în ZdG

În ediția de joi, 10 decembrie, ZdG scrie despre acuzațiile de intimidare și corupție de la una dintre Preturile capitalei. În consecință, în ultimii doi ani, nu mai puțin de 20 de persoane au demisionat sau au fost demise din cadrul acestei instituții.

Am colectat interviuri și documente care să probeze aceste afirmații. Totodată, am constatat că deși are venituri modeste, familia șefului instituției locuiește într-un imobil cu două etaje și mansardă, amplasat într-o suburbie a capitalei, dat recent în exploatare.

Tot în ediția de joi a ZdG aflați istoria de 25 de ani din sistemul judecătoresc a unui magistrat care recunoaște: „în 25 de ani am asistat doar la distrugerea justiției”.

De Ziua Internațională Anticorupție, o analiză a ZdG arată că, în ultimul an, în perioada noiembrie 2019 – noiembrie 2020, dosarele de rezonanță deschise pentru suspiciuni de corupție au bătut pasul pe loc, iar alte dosare, similare, trimise anterior în judecată, nu au adus condamnări.

Actual: Ambițiile lui Șor vs investiții de 250 de milioane de dolari în Stadionul Republican

Anchete: Intimidări și acuzații de corupție în „ograda” Primăriei

Reporter Special: Corupția anului 2020. Dosare noi fără finalitate vs achitări sau pedepse simbolice în dosarele vechi

Exclusiv: „În 25 de ani am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa.

Zona Publică: Un centru pentru victimele violenței a fost deschis în UTA Găgăuzia, cu suportul PNUD

Realitatea: HIV pozitiv în Moldova: Dincolo de virus, la mine a fost un mare plus – cei dragi au rămas alături

Zona Publică: Activitatea autorităților anticorupție pe timp de COVID

Sănătate: Sindromul arderii profesionale

Editoriale:

Alina RADU: Dodon a pierdut în instanță, dar e prea puțin

Petru Grozavu: Lupta pentru R. Moldova continuă

Victor MOȘNEAG: Ce vor să afle procurorii de la jurnaliști

