Canicula revine! Cod galben și portocaliu: Termometrele vor indica până la +36°C

Vremea se încălzește semnificativ. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben și porticaliu de caniculă pentru vineri, 21 august 2026.

Astfel, vineri, 21 august, codul galben va viza câteva orașe din nordul țării, în timp ce în restul țării va fi valabil codul portocaliu.

Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius, iar în restul țării vom avea maxime de până la 35 de grade Celsius.

„COD GALBEN: În zonele menționate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C. COD PORTOCALIU: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36°C”, explică AMM.

În zilele de caniculă se recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, consumul frecvent de lichide, evitarea efortului fizic intens în aer liber și acordarea unei atenții sporite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.