(Foto) Lansarea cărții „Caiet de cenzor”

La Libră­ria Căr­tu­rești Plo­iești a avut loc lan­sa­rea căr­ții „Caiet de cen­zor”, scri­să de către basa­ra­bean­ca Lili­a­na Corob­ca.

Roma­nul „Caiet de cen­zor”, lan­sat în pre­mie­ră la Plo­iești, Româ­nia, are ca punct de ple­ca­re cores­pon­denţa fic­ti­vă din­tre autoa­re şi şefa Biro­u­lui Docu­men­te Secre­te din temu­ta Dire­cţie Gene­ra­lă a Pre­sei şi Tipă­ri­tu­ri­lor (Cen­zu­ra) care, în anii ’70, mer­gea per­so­nal la fabri­ca de hâr­tie să ates­te arde­rea sau toca­rea caie­te­lor de cen­zo­ri (con­si­de­ra­te secre­te de stat) şi care, îna­in­te să fugă din ţară în 1974, a sus­tras unul din­tre aces­te caie­te.

Acum, după patru­ze­ci de ani, fos­ta șefă îl pune la dis­po­zi­ţia cer­ce­tă­toa­rei. Întrea­ga acti­vi­ta­te a unui cen­zor – mese­rie ingra­tă, des­pre care era inter­zis să vor­beş­ti – este rezu­ma­tă în acest caiet-jurnal, ce dez­vă­lu­ie nu doar struc­tu­ri­le insti­tu­ţi­ei cen­zu­rii, ci şi via­ţa de culi­se, cu fră­mîn­tă­ri­le, revol­te­le şi cul­pa­bi­li­ză­ri­le celor care deci­deau soar­ta cărţi­lor. Sunt doar cin­ci luni din via­ţa cen­zo­ri­ţei Filofte­ia Mol­do­vean, dar atât de den­se, încât ne dau ima­gi­nea aproa­pe com­ple­tă a aces­tei insti­tu­ţii mis­te­ri­oa­se. Cen­zo­rii – de care si noi, jur­na­liș­tii plo­ieș­te­ni, ne-am „bucu­rat” de aten­ția lor până în anul 1990 (în per­soa­na tova­ră­șu­lui Vasi­le Albu) – erau de pro­fe­sie citi­to­ri şi vînă­to­ri de greşe­li ide­o­lo­gi­ce, asal­ta­ţi de sute de manu­scri­se, de ter­me­ne dras­ti­ce de pre­da­re şi san­cţiu­ni ame­ninţă­toa­re. Ei îşi pier­deau iden­ti­ta­tea şi, măci­na­ţi ade­sea de nevro­ze şi alte boli, îşi cau­tă vin­de­ca­rea inclu­siv prin scris. „Ope­re­le” lor – caie­te­le de cen­zor –, auto­cen­zu­ra­te sau nu, tre­bu­iau obli­ga­to­riu să dis­pa­ră. Nu s-a păs­trat niciun ase­me­nea docu­ment în arhi­ve, încît Caie­tul de cen­zor al Lili­a­nei Corob­ca este recon­sti­tu­it din cenu­şa tutu­ror la un loc.

„La înce­put, mi-am notat titlu­ri­le căr­ți­lor apă­ru­te după 1974, în ide­ea de a ima­gi­na frag­men­te cen­zu­ra­te din roma­ne­le și poe­zi­i­le mele. Era uni­ca idee bună și vero­si­mi­lă, la care am renun­țat ulte­ri­or. În rest, nu am mai renun­țat la nimic, pen­tru că, ținânând în mână o car­te din 1975, pe care am răsfoit-o, nu am vrut sau nu am putut să inven­tez ceva ce i-ar lip­si și nici note­le rea­le ale cen­zo­ri­lor la mul­te volu­me din aceas­tă peri­oa­dă nu mi s-au părut satis­fă­că­toa­re pen­tru a le folo­si în roma­nul meu. Nu un colaj de frag­men­te lite­ra­re cen­zu­ra­te sau o alter­na­ti­vă fal­să la edi­ți­i­le cri­ti­ce mi-am dorit să pro­pun, ci for­ma­rea, trans­for­ma­rea și defor­ma­rea unui cen­zor. Adi­că, am stat fru­mos pe malul lacu­lui Wann­see din Ber­lin și mi-am cre­at sin­gu­ră tex­te­le poe­ma­ti­ce, pe care tot eu urma să le cen­zu­rez, la tim­pul potri­vit. Din 2007, când am avut pri­mul meu con­tact cu arhi­va Cen­zu­rii, după un dece­niu de stu­di­e­re și tato­na­re, acum îmi doresc să ies din acest subiect, măcar pen­tru un alt dece­niu. Asta pen­tru că mă simt ca un cocoș jumulit (la noi, păsă­ri­lor care încear­că să zbo­a­re din coteț li se taie sau li se scot pene­le ari­pi­lor). Straș­ni­că idee, nu?”, sus­ți­ne scri­i­toa­rea.

Lili­a­na Corob­ca s-a năs­cut la 10 octom­brie 1975, în satul Săse­ni, raio­nul Călă­ra­şi, Repu­bli­ca Mol­do­va. A debu­tat cu roma­nul Negris­si­mo (2003; Pre­mi­ul „Pro­me­the­us” pen­tru debut al revis­tei Româ­nia lite­ra­ră, Pre­mi­ul pen­tru debut în pro­ză al Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va) şi cu Per­so­na­jul în roma­nul româ­ne­sc inter­be­lic (teză de doc­to­rat, 2003).

A publi­cat roma­ne­le „Un an în Para­dis” (Car­tea Româ­neas­că, 2005, tra­dus în ita­li­a­nă şi ger­ma­nă), „Kin­der­land” (Car­tea Româ­neas­că, 2013; Poli­rom, 2015, tra­dus în ger­ma­nă şi slo­ve­nă, best­se­l­le­rul Edi­tu­rii Car­tea Româ­neas­că la Tîr­gul de car­te Boo­k­fest 2013, dis­tins cu Pre­mi­ul Radio Româ­nia Cul­tu­ral, secţiu­nea Pro­ză, şi cu pre­mi­ul Crys­tal la Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de la Vile­ni­ca, Slo­ve­nia, în 2014) şi Impe­ri­ul fete­lor bătrâ­ne (Car­tea Româ­neas­că, 2015).

A scris şi un mono­log în trei acte, „Cen­zu­ra pen­tru înce­pă­to­ri”, apă­rut în Aus­tria în 2014. A mai publi­cat volu­me şti­inţi­fi­ce des­pre cen­zu­ra comu­nis­tă, exi­lul lite­rar şi buco­vi­ne­nii depor­ta­ţi în Sibe­ria. Scri­i­toa­rea a bene­fi­ci­at de bur­se şi rezi­denţe de cre­a­ţie în Ger­ma­nia, Aus­tria, Franţa şi Polo­nia.

