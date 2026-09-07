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Stațiile unde carburanții se găsesc la cel mai mic preț luni, 7 septembrie
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit anterior prețul benzinei și al motorinei pentru perioada 5- 7 septembrie 2026. Cele mai mici prețuri de pe piață se regăsesc în rețelele PrimOil, AFLOGEN și TLX.
Mai exact, prețurile pentru ziua de luni, 7 septembrie, sunt:
- 31,96 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 15 bani);
- 32,91 lei/litru – pentru motorina standard ( + 07 bani).
În ceea ce privește cele mai mici prețuri de pe piață, acestea se regăsesc în rețeaua PrimOil. Mai multe detalii: