Vreme caldă și cer variabil. Prognoza meteo pentru săptămâna ce începe

Săptămâna începe cu temperaturi moderate și cer variabil. Temperaturile maxime vor varia între 22 de grade în zona de nord și 27 de grade în sud. La Chișinău sunt prognozate 26 de grade Celsius la amiază.

Noaptea minimele vor coborî până la 8-13 grade Celsius.

Pe parcursul întregii săptămâni, temperaturile se vor menține calde, cu maxime de până la 25-30 de grade Celsius.