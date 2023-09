Starea Uniunii 2023 va fi prezentată de Ursula von der Leyen

La 13 septembrie 2023, în discursul său privind starea UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vorbi despre problematicile importante cu care se confruntă europenii și va prezenta idei noi pentru soluționarea lor.

Discursul va conține răspunsuri la întrebarea: care sunt cele mai mari provocări, dar și oportunități pentru Uniunea Europeană în următorul an? Potrivit organizatorilor, acesta este cel mai important eveniment politic european. În cadrul dezbaterilor, membrii Parlamentului European vor analiza activitatea și realizările Comisiei Europene din ultimul an și prioritățile pentru următoarele 12 luni. Discursul și dezbaterea privind Starea Uniunii Europene vor putea fi urmărite LIVE pe canalele de social media ale Parlamentului European. Evenimentul este important și pentru că în ultimul an europenii au trecut printr-o criză energetică, au primit în casele lor milioane de refugiați ucraineni, făcând astfel față celui mai mare val de persoane strămutate de la cel de-al Doilea Război Mondial și au stimulat economia prin investiții europene fără precedent.

A fost încă un an de provocări importante, dar UE s-a ridicat din nou la nivelul așteptărilor – rămânând alături de Ucraina și luând măsuri majore pentru a trage Rusia la răspundere; stimulând investițiile, atât pe plan intern, cât și în străinătate; câștigând războiul energetic purtat de Rusia împotriva Europei; transformând economia, prin accelerarea tranziției verzi și a celei digitale; protejând valorile fundamentale ale UE, și anume egalitatea, incluziunea și echitatea socială.

În discursul său din 2023 privind starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta principalele priorități și inițiativele emblematice pentru anul următor, pe baza succeselor și realizărilor UE din ultimii ani. Acesta va fi ultimul discurs din cadrul actualului mandat legislativ, înainte de alegerile europene din 2024.

Sursa europa.eu