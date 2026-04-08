Starea de urgență, în vigoare și de sărbătorile pascale. „Riscurile în sectorul energetic nu au dispărut”

„Deși linia electrică a fost reparată, riscurile în sectorul energetic nu au dispărut”, atenționează Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), care a prezentat în cadrul ședinței Guvernului o analiză a intervențiilor statului pentru protejarea securității energetice a Republicii Moldova.

Instituția subliniază că este necesară menținerea stării de urgență în perioada sărbătorilor pascale, întrucât acesta „implică o mobilitate maximă a populației și o intensificare a consumului de carburanți prin deplasări interne și transfrontaliere sporite”.

CNMC atenționează că „încetarea activității Centralelor Electrice cu Termoficare ar putea reduce semnificativ capacitatea de cogenerare, cu până la 200-220 MW. În același timp, în luna aprilie se anticipează reluarea activității la capacitate maximă în mai multe sectoare industriale, ceea ce va genera o creștere suplimentară a consumului. În aceste condiții, deși piața a fost stabilizată la un nivel de acoperire de 6-7 zile cu carburanți disponibili, există riscul revenirii la o diminuare treptată a acestor stocuri”.

„Menținerea stării de urgență pe parcursul sărbătorilor pascale reprezintă o măsură de proporționalitate și prudență strategică, asigurând Guvernului pârghiile necesare pentru a preveni orice disfuncționalitate într-un moment de posibilă vulnerabilitate”, se arată într-un comunicat al CNMC.

Potrivit instituției, „această decizie este dictată și de necesitatea unei reacții rapide în fața unui cumul de factori externi ce pot evolua și funcționează într-un efect de tip cascadă. Factorii aceștia însumează inclusiv volatilitatea extremă din Orientul Mijlociu, unde perturbările din Strâmtoarea Hormuz mai continuă să pună presiune pe fluxurile globale de petrol și gaze. Deși încetarea focului a dus la o scădere a prețurilor, toate rapoartele internaționale și naționale indică faptul că, în următoarele săptămâni, prețurile și nivelul stocurilor vor depinde de reluarea transportului maritim și de redeschiderea căilor de acces”.

Instituția mai anunță că lucrează cu deputații la promovarea unor modificări legislative prin care starea de urgență și activitatea de management al crizelor să fie supuse controlului parlamentar. Totodată, se are în vedere revizuirea termenelor pentru starea de alertă, astfel încât aceasta să permită o durată mai flexibilă și aplicarea unui spectru mai larg de măsuri, pentru a asigura o intervenție rapidă și eficientă.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat în cadrul ședinței Guvernului de miercuri, 8 aprilie, că starea de urgență va rămâne în vigoare, întrucât piețele internaționale sunt încă volatile.