Sondaj Cât e de pregătită RM să înceapă din toamnă negocierile de aderare la UE?

Acum un an, R. Moldova devenea, alături de Ucraina, țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe 23 iunie 2022, Parlamentul European vota o Rezoluție prin care cerea R. Moldova începerea negocierilor de aderare până la finele anului 2023, după îndeplinirea a nouă recomandări enunțate de Comisia Europeană, printre care: reforma justiției și combaterea corupției, consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor, reforma administrației publice, gestionarea finanțelor publice, cooperarea cu societatea civilă în procesele decizionale și protecția drepturilor omului. Chișinăul a aprobat condițiile UE și s-a angajat din toamnă să înceapă negocierile, iar până în 2030 să încheie procesul de aderare.

Cât e de pregătită RM să înceapă din toamnă negocierile de aderare la UE?

Lilia Zaharia-Cravcenco,directoare executivă, Transparency International – Moldova

E greu să tai cu „coasa” acum, după ce o perioadă reformele au stagnat sau au fost tergiversate. Și totuși, din vara anului trecut încoace, autoritățile au înregistrat mai multe reforme pentru a reuși să înceapă procesul de negociere. În urma evaluării din aprilie, curent, media generală pentru gradul de implementare a celor nouă angajamente este de 3,8 din pragul maxim de 5 puncte. La reforma justiției, majoritatea acțiunilor planificate au fost implementate cu unele rezerve sau sunt în proces de implementare. Și în domeniul combaterii corupției avem o situație similară. Potrivit raportului din aprilie, principalul progres a fost adoptarea în iulie 2022 a modificărilor legislative și implementarea unui nou mecanism de urmărire penală, judecare și condamnare în lipsă a persoanelor care se eschivează de la participarea la urmărirea penală… Cu toate acestea, încă nu au fost fortificate platformele permanente de consultare cu societatea civilă la nivel de Parlament și Guvern. Toamna e aproape, iar reformele se mișcă greu. R. Moldova nu mai are timp de pierdut.

Valentina Casian, primară de Strășeni

Aderarea R. Moldova la UE constituie o investiție geostrategică, cu avantaje atât pentru R. Moldova, cât și pentru UE – vorbim despre o Europă mai unită și mai puternică. În opinia mea, există un progres în îndeplinirea recomandărilor UE, dar aceste procese vor continua mult timp. Comisia Europeană cunoaște acest fapt. Și societatea noastră știe că problemele cu justiția nu se rezolvă într-un an. Este important ca în tot acest proces să se conștientizeze rolul și locul autorităților locale. Astăzi, un primar trebuie nu doar să reabiliteze infrastructura în localitate, dar și să direcționeze comunitatea pe calea modernizării. Trebuie să ne obișnuim să vorbim cât mai mult despre Europa. Pentru fiecare dintre noi Europa înseamnă ceva: un vis, un drept de care am fost privați pe nedrept, o viață nouă. Să ne bucurăm că Europa devine mai prezentă azi in universul nostru.

Iulian Groza, director executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat evaluarea intermediară a gradului de îndeplinire a condițiilor de aderare de către R. Moldova, Ucraina și Georgia. R. Moldova îndeplinește trei dintre cele nouă recomandări pentru a începe negocierile de aderare la UE. În primul rând, a transpus recomandările OSCE/ODIHR în domeniul reformei electorale, a creat noi condiții pentru implicarea societății civile în procesele de luare a deciziilor și a îmbunătățit sistemul de protecție a drepturilor omului. Ca și Ucraina, R. Moldova avansează și pe celelalte condiții înaintate de CE: reforma justiției, deoligarhizarea și reforma de gestionare a finanțelor publice. Totuși, pentru a demonstra un progres suficient pentru raportul din toamnă, Parlamentul trebuie să asigure alinierea completă a Legii privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor la recomandările Comisiei de la Veneția din 13 iunie 2023. Trebuie clarificate competențele instituțiilor anticorupție, pentru a crește calitatea investigațiilor și eficiența urmăririi penale în cazurile de corupție mare. Este necesară implementarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Nu în ultimul rând, Guvernul urmează să avanseze în implementarea reformei administrației publice, în evaluarea funcțională a ministerelor și în revizuirea grilelor de salarizare și promovare pe bază de merit a funcționarilor publici. Cel puțin la moment, R. Moldova este în mare parte pe calea cea bună, însă trebuie să depună în continuare eforturi pentru a îndeplini exemplar angajamentele rămase și să nu admită regrese în domeniile deja apreciate pozitiv de Comisia Europeană.