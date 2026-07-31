Situația de pe Nistru, podul Cosăuți – Yampil și transportul feroviar – subiectele discutate de premierul Tofan și omologul său ucrainean Korețkii

R. Moldova și Ucraina vor impulsiona construcția podului Cosăuți–Yampil și cooperarea feroviară. Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său ucrainean, Sergii Korețkii, despre consolidarea cooperării bilaterale, gestionarea situației hidrologice de pe Nistru, construcția podului Cosăuți–Yampil și dezvoltarea infrastructurii feroviare. Anunțul a fost făcut de șeful Executivului de la Chișinău, vineri, 31 iulie.

Potrivit premierului, R. Moldova își menține sprijinul pentru Ucraina și va continua să fie alături de țara vecină.

„I-am mulțumit pentru curajul și rezistența poporului ucrainean, care apără nu doar libertatea propriei țări, ci și securitatea întregii noastre regiuni”, a transmis Tofan.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat și situația de pe râul Nistru, în contextul secetei și al nivelului critic de scăzut al apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Premierul moldovean a subliniat necesitatea gestionării responsabile a debitului de apă pentru a evita agravarea situației.

Totodată, Vasile Tofan și Sergii Korețkii au convenit să accelereze construcția podului Cosăuți–Yampil, proiect care ar urma să faciliteze traversarea frontierei în direcția Soroca și să reducă timpul de deplasare pentru cetățeni, transportatori și companii.

Un alt subiect discutat a vizat cooperarea dintre căile ferate din R. Moldova și Ucraina, inclusiv în ceea ce privește transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru Calea Ferată din Moldova (CFM).

„Între Moldova și Ucraina s-a construit, în ultimii ani, o relație bazată pe încredere, solidaritate și respect reciproc. Vrem să transformăm această relație și în cât mai multe proiecte concrete, care fac viața oamenilor mai simplă și economiile noastre mai puternice”, a conchis Vasile Tofan.