Simplificarea procesului de amalgamare a fost adoptată de Parlament. Ce prevede proiectul de lege?

Procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT) a fost simplificat în urma adoptării în lectura a doua a proiectului de lege care prevede acest lucru, scrie Parlamentul.

Conform autorilor, noile prevederi au scopul de a reduce birocrația în procesul de amalgamare voluntară: vor fi necesare mai puține documente, „o argumentare succintă” și prezentarea listei localităților implicate.

Sursa citată scrie că localitățile care vor decide să se unească vor avea mai multă flexibilitate în procesul de selectare a centrului administrativ și de alegere a denumirii UAT amalgamate. Totodată, se modifică și condițiile de luare a deciziilor privind amalgamarea voluntară cu alte UAT. Astfel, decizia va fi adoptată cu votul majorității consilierilor aleși. Modificările vizează și eliminarea limitei fixe de 25 de kilometri dintre localități, ceea ce ușurează procedura de amalgamare voluntară.

Un alt aspect al proiectului vizează păstrarea serviciilor publice în localitate, inclusiv prin Centrele unificate de prestare a serviciilor, fără ca oamenii să fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al UAT amalgamate. Astfel, în localitățile amalgamate nu vor fi organizate alegeri anticipate până la alegerile locale din anul 2027.

Pe 8 aprilie a fost făcut public Conceptul de reformă a administrației publice locale. Tranziția de la 32 de raioane la 10 raioane, transformarea raionului Taraclia în municipiu de nivelul II, cu APL de nivelul întâi în componența sa, și acordarea „de trei ori mai mulți bani pentru investiții în infrastructură localităților care se vor amalgama” sunt câteva soluții prevăzute în reforma APL.

