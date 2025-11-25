Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare pentru „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră”

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND) au semnat un acord de colaborare, care va permite „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile”, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul 112.

Documentul, semnat de Directorul Serviciului 112, Anatolie Viniciuc, și Directorul general interimar al AND, Ștefan Popa, prevede crearea unei interfețe de comunicare care va facilita transmiterea în timp real a informațiilor relevante din Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului 112.

În baza acestui Acord, AND va furniza Serviciului 112 informații despre drumurile aflate în gestiunea sa, într-un format agreat de ambele părți, iar aceste date vor fi integrate în Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului 112. Prin accesul la aceste informații, operatorii 112 vor putea identifica cu precizie locația incidentelor raportate, ceea ce va permite direcționarea promptă a intervențiilor necesare pe rețeaua rutieră națională, scrie sursa citată.

La rândul său, Serviciul 112, conform sursei citate, va transmite în mod operativ către AND informații referitoare la accidente, degradări ale infrastructurii, obstacole pe carosabil, blocaje sau alte situații care se produc pe drumurile gestionate de instituție, inclusiv cele generate de condiții meteorologice extreme.

„Accesul rapid la informație poate face diferența între un drum blocat ore întregi și o intervenție eficientă, iar semnarea acestui acord reprezintă un pas important în consolidarea capacității de reacție în situații de urgență”, a declarat Anatolie Viniciuc, directorul Serviciului 112.