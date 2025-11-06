Peste 175 de mii de apeluri la 112 în octombrie. Circa 37% au fost non-urgente. „Apelurile care nu justifică o urgență pot întârzia intervențiile reale și pot pune în pericol vieți omenești”

În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176774 apeluri, cu o medie zilnică de aproximativ 5700 apeluri. Dintre acestea, 99810 apeluri (62,68%) au fost reale, reprezentând cazuri care necesitau intervenția imediată a serviciilor specializate, iar 59536 apeluri (37,32%) au fost non-urgente, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul 112.

Potrivit sursei citate, cazurile medicale au fost cele mai frecvente, reprezentând 70,13% din totalul apelurilor reale, adică aproximativ 63000 de situații, cu o medie de 2009 apeluri pe zi. Printre motivele cele mai frecvente de solicitare a Ambulanței s-au numărat hipertensiunea arterială – 9655 cazuri, dureri abdominale sau de spate – 4669, boală nediagnosticată – 4659, copil bolnav – 3815 și dureri toracice – 2285 cazuri.

La fel, Serciciul 112 scrie că apelurile destinate Poliției au însumat 24308 solicitări (27,36%), cu o medie zilnică de 784 apeluri. Cele mai frecvente situații fiind persoanele agresive – 3123 cazuri, conflictele – 2172, accidentele rutiere – 3073, parcările neregulamentare – 2464 și autovehiculele care blochează accesul – 1514 cazuri.

În același timp, intervențiile pompierilor și salvatorilor au fost în număr de 2200 (2,47%), cu o medie zilnică de 71 apeluri. Cele mai multe vizând deblocarea ușilor – 150 cazuri, incendii în sector locativ – 120, consultarea apelanților – 98 și incendii de vegetație/iarbă uscată – 68 cazuri.

Serviciul 112 scrie că cele mai multe apeluri au provenit din municipiile Chișinău (28780 apeluri) și Bălți (3920), precum și din raioanele Orhei (3177), Ungheni (2379), Cahul (2223), Fălești (2094), Soroca (1999), Hâncești (1991) și Ialoveni (1963).