Serviciul 112 semnalează cetățenii: tot mai multe apeluri de la cetățeni privind tentative de escrocherie. „Îndemnăm cetățenii la prudență”

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, de la începutul lunii noiembrie 2025, la numărul unic de urgență au fost înregistrate 25 de apeluri care semnalau tentative de escrocherie, majoritatea dintre acestea vizând situații în care apelanții s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare, anunță vineri, 7 noiembrie, Serviciul.

Potrivit informațiilor, cetățenii au raportat cazuri diverse de fraudă prin telefon mobil, mesaje text sau în mediul online, printre care, cel mai frecvent, tentative de obținere frauduloasă a datelor cardurilor bancare sau a altor informații personale, prin apeluri telefonice ori platforme de comercializare a bunurilor.

„Serviciul 112 îndeamnă populația la prudență în interacțiunea cu persoane necunoscute care solicită date personale sau financiare. Vă recomandăm să: nu furnizați datele cardurilor, parolele de unică folosință, datele din actele de identitate sau alte informații confidențiale,

nu accesați linkuri suspecte primite prin mesaje sau pe rețelele sociale;

nu efectuați plăți către conturi necunoscute, chiar dacă solicitarea pare urgentă sau credibilă, a adăugat instituția.

Totuși, în cazul în care primiți un apel sau un mesaj suspect ori deveniți victima unei tentative de fraudă, apelați imediat numărul unic de urgență 112.