Serviciul 112 a recepționat cu 10% mai multe apeluri în primele zile ale lunii martie, comparativ cu perioada anterioară

Odată cu începutul lunii martie și intensificarea activităților sociale specifice acestei perioade, Serviciul 112 înregistrează o creștere a solicitărilor, potrivit unui comunicat al Serviciului.

Potrivit datelor Serviciului 112, în primele zile ale lunii martie au fost recepționate aproximativ 5800 de apeluri zilnic, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna anterioară.

Dintre acestea, cele mai multe au fost direcționate către serviciile de intervenție: serviciile medicale de urgență au gestionat până la 2377 de cazuri în decurs de 24 de ore, poliția până la 852 de cazuri, iar pompierii și salvatorii până la 86 de intervenții.

„Astfel de tendințe sunt frecvent întâlnite în perioadele cu mai multe întâlniri și activități sociale, dar și odată cu încălzirea vremii, când oamenii petrec mai mult timp în afara locuințelor. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să se bucure de această perioadă într-un mod responsabil, să manifeste respect față de cei din jur și să evite situațiile care pot degenera în conflicte sau incidente ce necesită intervenția serviciilor de urgență”, potrivit unui comunicat al Serviciului 112.

Serviciul 112 reamintește cetățenilor că numărul unic de urgență trebuie apelat exclusiv în cazuri reale de urgență, atunci când viața, sănătatea sau bunurile unei persoane sunt în pericol.