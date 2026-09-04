Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei. Administratorul și contabilul unei companii, reținuți

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 17 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Totodată, două persoane – administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate – au fost reținute.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2025, mai multe companii din Chișinău, specializate în importul și comercializarea produselor electronice, ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

PCCOCS scrie că în perioada 2–3 septembrie, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile, domiciliile și în automobilele factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în cadrul investigației.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea avea relevanță pentru anchetă. Acestea urmează să fie examinate de oamenii legii pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea faptelor investigate.