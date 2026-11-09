ZONA DE SECURITATE Krasnoselski este încă la Moscova, dar „lucrează”

Liderul regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, încă nu a revenit de la Moscova, unde Vladimir Putin i-a înmânat Ordinul de Onoare al Federației Ruse, potrivit surselor Zonei de Securitate. Totodată, pe site-ul așa-numitului președinte continuă să apară materiale despre activitatea sa.

Luni, 9 noiembrie, pe site-ul auto-proclamatului președinte al regiunii a fost publicată o știre potrivit căreia așa-numitul guvern „l-a informat pe șeful statului” despre activitatea sa în 2026. Nota a fost pregătită „la solicitarea președintelui”, însă nu se precizează dacă a avut loc vreo ședință, inclusiv online, și unde se afla Krasnoselski în acel moment. În notă se recunoaște, în special, că economia regiunii continuă să se confrunte cu dificultăți. Cheltuielile bugetare au fost reduse în acest an cu un miliard de ruble, iar pentru manuale noi pentru școlile din regiune Rusia ar fi alocat 100 de milioane de ruble rusești.

De asemenea, pe 5 noiembrie, a doua zi după decorarea de la Moscova, pe site a apărut „decretul” nr. 474 cu semnătura lui Krasnoselski și mențiunea „or. Tiraspol”. Iar pe 6 și 7 noiembrie, în numele său au fost publicate felicitări cu ocazia aniversărilor Combinatului de ciment din Rîbnița și a școlii de arte pentru copii din Pervomaisc, precum și cu ocazia Zilei autoadministrării locale, mai notează Zona de Securitate.

Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat liderului regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, „ordinul de onoare” al Federației Ruse. În videoclipul Kremlinului, Putin îl numește pe Krasnoselski „președintele R. Moldovenești Nistrene” (RMN), deși Rusia însăși nu recunoaște oficial așa-numita RMN.

Biroul politici de reintegrare a declarat că Vadim Krasnoselski ar putea fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani, după ce acesta a plecat la Moscova. Instituția califică acțiunile Rusiei drept „o provocare” menită să împiedice integrarea europeană a R. Moldova și anunță că va analiza posibile măsuri de răspuns, fără a escalada situația.