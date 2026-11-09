„Vor fi luate acțiunile care se impun. Nu vreau să mă aventurez în speculații” – Mihai Popșoi despre interdicția pe 5 ani impusă lui Vadim Krasnoselski, după vizita la Moscova

„Decizia a fost anunțată. Odată ce persoana respectivă va reveni pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi luate acțiunile care se impun în baza deciziei despre care s-a menționat (…) Nu vreau să mă aventurez în speculații”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, fiind întrebat despre interdicția pe 5 ani impusă așa-zisului lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski.

În context, pe 4 noiembrie, la Moscova, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski „ordinul de onoare” al Federației Ruse. Biroul politici de Reintegrare a menționat că Krasnoselski, ar putea fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Premierul Tofan a numit vizita lui Krasnoselski la Moscova „o capcană a Rusiei” și că interdicția reprezintă o măsură „asimetrică” din partea autorităților R. Moldova.

„Anterior, domnul prim-ministru a spus că este vorba despre o decizie politică de a-i interzice domnului Krasnoselski să părăsească teritoriul țării. Dar la modul practic, cum asta s-ar putea întâmpla dacă dumnealui nu are cetățenia moldovenească?”, a fost întrebat astăzi, 9 noiembrie, Mihai Popșoi de către jurnaliști.

„Bine, decizia a fost anunțată. Odată ce persoana respectivă va reveni pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi luate acțiunile care se impun în baza deciziei despre care s-a menționat, în baza legislației Republicii Moldova. (…) Nu vreau să mă aventurez în speculații. Nu cred că este productiv”, a răspuns ministrul.

Tofan: „Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană”

„Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană”, a comentat premierul Vasile Tofan vizita așa-zisului lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, la Moscova, unde a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin. Krasnoselski, ar putea fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Anunțul a fost făcut de Biroul pentru Reintegrare.

„Tovarășul Krasnoselski a sfidat bunul simț. A sfidat acel minim de încredere pe care încercam să-l construim cu malul stâng”, a spus Tofan.

„Rusia vrea să ne provoace. Ne întinde o capcană. Tovarășul Krasnoselski și-a făcut planuri deja să rămână în Rusia, acolo, cu familia. Lui nu-i trebuie confortul de la Tiraspol, dar confortul de la Moscova. Ei ne încurajează ca să-i punem interdicția ca el să aibă acoperire că «eu nu mă duc în Moldova, că nu-mi dau voie». Noi am luat o decizie diferită, asimetrică, unde spunem că «domnule Krasnoselski, reveniți, vă rog, la Tiraspol, dacă țineți atât de mult la ceea ce ați realizat sau nu acolo. Trăiți acolo în așa-zisa republică și din partea noastră vă impunem o interdicție pe cinci ani»”, a menționat premierul la conferința dedicată prezentării raportului Guvernului la 100 de zile de la investire. Detalii AICI.

Prim-ministrul a precizat că autoritățile R. Moldova nu se vor lăsa „provocate” de Rusia, în contextul „apropierii tot mai mari de Uniunea Europeană”.

Biroul pentru Reintegrare susține că intenția Rusiei de a destabiliza R. Moldova este una continuă și condamnă acțiunile Moscovei.