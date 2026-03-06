Șeful Poliției afirmă că Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare, ar sta într-un apartament al unui prieten din stânga Nistrului. Ceilalți fugari „sunt în locuri mai securizate”

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul privind abuzul de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, s-ar afla într-un apartament al unui prieten din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută joi seara, 5 martie, de șeful Inspectoratul General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

Viorel Cernăuțeanu a declarat că oamenii legii cunosc cu exactitate locul în care se află Dmitri Constantinov, însă acesta nu poate fi reținut, pentru că se află pe teritoriul necontrolat din stânga Nistrului. În cadrul emisiunii, șeful IGP a fost întrebat și despre locul aflării lui Alexandr Nesterovschi, Irina Lozovan și Alexandru Pînzari, dați în căutare de organele de drept după ce au fost condamnați în dosare de rezonanță.

„(…) Noi mult mai devreme am stabilit localizarea acestora, dar, din păcate, sunt circumstanțe și Poliția nu poate interveni în acele locații, reieșind din competența teritorială și riscurile la care pot fi supuși (…). Cunoaștem adresa exactă, dar asta ce ar însemna – să trimit trei sau cinci angajați ca să-i asigure reținerea (lui Dmitri Constantinov, n.r.) și să-i rețină pe angajații noștri acolo? Care este garanția securității pentru angajații noștri? Trebuie să înțelegem riscul la care supunem angajații. Noi cunoaștem unde se află (Dmitri Constantinov, n.r.).

(Dmitri Constantinov, n.r.) stă în apartamentul unui prieten de-ai săi. Ceilalți sunt în locuri mai securizate, mai protejate, inclusiv sub ospiciul Federației Ruse. Este o ogradă a serviciilor militare. Este un hotel, un loc de cazare, dar după cum am spus se află într-un spațiu mai securizat de către serviciile militare ale Federației Ruse pe teritoriul transnistrean (…)”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Condamnați, dar de negăsit pentru a-și ispăși pedeapsa

În decembrie 2025, președinta Maia Sandu a cerut modificarea legislației pentru a preveni eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare. Șefa statului a subliniat că problema este legată de securitatea țării, în situația în care există „zone necontrolate de autoritățile constituționale, iar persoanele care fug de justiție pot să se ascundă acolo”, făcând referire la regiunea transnistreană.

Solicitarea ei a venit după mai multe cazuri de rezonanță ale unor persoane publice condamnate recent, care au reușit să fenteze legea și să fugă din raza ei de acțiune. Printre acestea se numără președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. El s-ar afla în regiunea transnistreană. Tot acolo ar fi și foștii deputați afiliați lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, care au dispărut înainte de pronunțarea sentințelor pentru corupție și finanțarea ilegală a partidelor. Fosta deputată a fostului Partid „Șor”, Marina Tauber, care s-ar afla la Moscova, a părăsit R. Moldova cu mai multe luni înainte să-i fie pronunțată sentința de condamnare la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului.

Alexandru Pînzari, fostul șef al IGP din timpul guvernării Partidului Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, completează lista condamnaților celebri care au fugit după sau cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței pe numele lor. S-a întâmplat în pofida faptului că judecătorul a dispus arestarea lui imediată, până când sentința va fi definitivă.