Șeful Direcției Urmărire penală din cadrul CNA, fotografiat la volanul unui automobil de lux, susține că ar fi fost filat ilegal. Un judecător, vizat anterior într-o notă informativă emisă de acesta, l-a denunțat pentru îmbogățire ilicită 

Eugeniu Rurac, fost procuror anticorupție, care anterior a fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate, iar în prezent este șef interimar al Direcției generale urmărire penală în cadrul Centrului Național Anticorupție, a fost surprins de mai multe fotografii publicate în presă și pe canale de Telegram, la volanul unui automobil Mercedes S 400 4 Matic.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Eugeniu Rurac a declarat că automobilul nu i-ar aparține lui, ci fratelui său, de la care l-a împrumutat pentru o lună, cât timp automobilul său era la reparație. Totodată, el declară că împotriva sa a fost inițiată o campanie de denigrare, cu scopul de a tergiversa unele dosare de rezonanță, precum cel al finanțării ilegale a Partidului Șor.

Într-un denunț depus la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), șeful urmăririi penale de la CNA îi acuză pe judecătorul Alexei Paniș, dar și pe avocatul Vladimir Moșneaga, care îl apără pe vicepreședintele Partidului Șor, Sergiu Sîrbu, de faptul că l-ar fi filat în mod ilegal. Cei doi resping acuzațiile, dar magistratul a recunoscut că a depus o sesizare la procuratură, în care solicită ca Eugeniu Rurac să fie cercetat pentru îmbogățire ilicită.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Eugeniu Rurac a declarat că automobilul nu-i aparține lui, ci fratelui său, care i l-a împrumutat pentru scurt timp.

Automobilul la volanul căruia a fost fotografiat Eugeniu Rurac

„Informațiile care au apărut în presă și pe canalele de Telegram sunt denaturate și au ca scop denigrarea mea și de a opri unele investigații. Automobilul s-a aflat timp de o lună la reparații, la compania Autospace, după un mic accident. În perioada cât se afla la reparație automobilul meu, eu am împrumutat de la fratele meu, Ernest, care este om de afaceri, acest automobil, pentru a mă deplasa timp de o lună, cât automobilul meu se află la reparație. Acum o săptămână mi-am luat automobilul de la reparație și am returnat automobilul fratelui meu. Sunt atacuri mediatice, în spatele cărora stau figuranții unor dosare penale”, afirmă Eugeniu Rurac.

„În spate sunt reprezentanți ai Partidului Șor”

„Filajul a fost făcut atât la serviciu, cât și în trafic, și în preajma domiciliului. În spate sunt reprezentanți ai Partidului Șor, în special unul din avocații lui Artur Reșeticov, Vladimir Moșneaga. Tot el apără interesele fostului președinte al Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, și pe ale lui Alexandru Ciugureanu, învinuit de CNA în dosarul corupției de la primăria Codru. Un alt episod unde a fost documentat contrafilajul este legat de judecătorul de la Judecătoria Rîșcani, Alexei Paniș, în privința căruia, în ianuarie 2022, eu am remis un act informativ în adresa CSM și a Procuraturii Generale, despre faptul că dumnealui a repus în funcție, adică a anulat decretul președintelui R. Moldova de demitere a domnului Vladislav Clima. În sesizare eu am indicat că domnul Paniș se afla în conflict de interese, deoarece tatăl său are afaceri comune cu rudele judecătorului Vladislav Clima. Asta este ceea ce cunosc eu, dar cred că ancheta va stabili, deoarece am depus astăzi dimineață un denunța la PCCOCS, pe faptul filajului asupra mea, culegere de date din viața privată și amestec în înfăptuirea urmăririi penale pe dosare de rezonanță”, a declarat Eugeniu Rurac pentru ZdG.

Eugeniu Rurac susține că poate dovedi că automobilul Mercedes S 400 4 Matic nu-i aparține lui, ci fratelui său, prin acte, precum contractul de vânzare-cumpărare și asigurarea obligatorie, care sunt înregistrate pe numele fratelui său.

În denunțul depus la PCCOCS, Eugeniu Rurac mai precizează că ar fi primit mesaje de amenințare, prin intermediul aplicației Signal, de la un utilizator necunoscut, în care era somat să încetinească ancheta în dosarul Partidului Șor.

Sesizare la Procuratura Anticorupție pentru îmbogățire ilicită

Solicitat de ZdG, judecătorul Alexei Paniș a declarat: „Dumnealui poate să depună plângere la organele de drept, dacă consideră că eu l-am filat”. Totodată, el a confirmat că a depus o plângere la Procuratura Anticorupție, pe numele lui Eugeniu Rurac, pe faptul îmbogățirii ilicite. „Am depus plângere și aștept să se pronunțe organele de drept”, a mai spus judecătorul, fără a preciza dacă sesizarea sa se referă la automobilul respectiv sau la alte bunuri.

Ziarul de Gardă a relatat anterior despre faptul că Eugeniu Rurac, pe când era șef al Direcției generale a Serviciului de Informații și Securitate (SIS), a formulat o sesizare către Centrul Național Anticorupție (CNA), procurorul general interimar, Dumitru Robu, și către președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorel Musteață, prin care invocă faptul că magistratul Alexei Paniș, care a dispus repunerea lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel (CA) Chișinău, s-ar afla în conflict de interese cu acesta.

Iar avocatul Vladimir Moșneaga a negat acuzațiile aduse de către Eugeniu Rurac. „Eu așa ceva nici nu pot comenta. Nu este adevărat, evident”, a declarat avocatul, la solicitarea ZdG.

Eugeniu Rurac, a declarat pentru ZdG că deține, în prezent, un BMW X1, fabricat în 2015, procurat în 2020 prin credit luat de la compania de creditare, Easy Credit, unde a fost angajat anterior ca șef de secție, după ce a plecat din cadrul procuraturii.

Ultima sa declarație de avere care poate fi accesată pe site-ul Autorității Naționale de Integritate, este din 2019. Ulterior, acesta a fost angajat în sectorul privat, iar apoi – la Serviciul de Informații și Securitate. Declarațiile de avere ale angajaților SIS sunt secretizate, astfel că nu apar pe site-ul ANI. La CNA, Eugeniu Rurac a fost angajat din septembrie 2022. El susține că își va depune în curând declarația de avere.

Fostul procuror anticorupție a fost angajat la Serviciul de Informații și Securitate în septembrie 2021. El a plecat din procuratură în ianuarie 2020, când a demisionat fără să precizeze motivele.

Eugeniu Rurac a instrumentat mai multe dosare de rezonanță, printre care dosarul judecătolui Ion Druță, care deținea funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), dosarul „Metalferos”, în care erau stabilite prejudicii de peste 200 de milioane de lei. Tot Rurac a fost cel care a renunțat, într-un final, la învinuirea adusă actualei președinte a Curții Constituțională, Domnica Manole, judecată pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri ilegale.

Eugeniu Rurac a gestionat și dosarul penal pe numele fostului deputat, Chiril Lucinschi, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare.

