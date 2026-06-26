Ședința Parlamentului Pe agendă se regăsesc 17 subiecte

Parlamentul se întrunește vineri, 26 iunie, în ședință plenară. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 17 subiecte, inclusiv audierea Raportul cu privire la activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2025. Legislativul urmează să examineze și proiectul privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere.

UPDATE 11:23 92 de deputați sunt prezenți la ședință.