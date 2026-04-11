SUA și Iranul se întâlnesc în Pakistan pentru discuții de pace. „Iranienii nu par să realizeze că nu au nicio carte la îndemână”, a spus Trump

Lideri de rang înalt americani și iranieni se află sâmbătă, 11 aprilie, în capitala pakistaneză Islamabad pentru negocieri de încheiere a războiului care durează de șase săptămâni, deși Teheranul a pus sub semnul întrebării discuțiile afirmând că acestea nu pot începe fără angajamente privind Libanul și sancțiuni, transmite Reuters.

Delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance și care îi includea pe trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele Jared Kushner, a aterizat sâmbătă dimineață la bordul a două avioane ale Forțelor Aeriene americane la o bază aeriană din Islamabad, unde a fost primită de șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, și de ministrul de externe Ishaq Dar.

Delegația iraniană, condusă de președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și de ministrul de externe Abbas Araqchi, a sosit vineri, 10 aprilie.

Acestea vor fi discuțiile la cel mai înalt nivel dintre SUA și Iran de la Revoluția Islamică din 1979. Dacă cele două părți vor purta negocieri față în față, așa cum se așteaptă, acestea vor fi primele discuții directe din 2015, când au ajuns la un acord privind programul nuclear al Iranului.

Donald Trump a anulat acordul nuclear în 2018, în timpul primului său mandat. În acel an, liderul suprem al Iranului de atunci, ayatollahul Ali Khamenei – care a fost ucis la începutul războiului în urmă cu șase săptămâni – a interzis orice discuții directe între oficialii americani și iranieni.

Iranul „nu are nicio carte”, spune Trump

Qalibaf, președintele parlamentului iranian, a declarat la X că Washingtonul a fost anterior de acord să deblocheze activele iraniene și să încheie un armistițiu în Liban, unde atacurile israeliene asupra militanților Hezbollah susținuți de Iran au ucis aproape 2000 de oameni de la începutul luptelor din martie. El a spus că discuțiile nu vor începe până când aceste angajamente nu vor fi îndeplinite.

Israelul și SUA au declarat că campania din Liban nu face parte din armistițiul Iran-SUA.

Delegația iraniană se va întâlni cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif în jurul prânzului pentru a stabili momentul și modul „posibilelor negocieri”. Qalibaf a declarat că Iranul este pregătit să ajungă la un acord dacă Washingtonul oferă ceea ce el a descris ca fiind un acord autentic și îi acordă Iranului drepturile sale, a relatat presa de stat iraniană.

Casa Albă nu a comentat imediat cererile iraniene, dar Trump a postat pe rețelele de socializare că singurul motiv pentru care iranienii sunt în viață este negocierea unui acord.

„Iranienii nu par să realizeze că nu au nicio carte la îndemână, în afară de o extorcare pe termen scurt a lumii prin utilizarea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care sunt în viață astăzi este pentru a negocia!”, a spus el.

JD Vance, vorbind în timp ce se îndrepta spre Pakistan, a spus că se așteaptă la un rezultat pozitiv, dar a adăugat: „Dacă vor încerca să ne păcălească, atunci vor constata că echipa de negociere nu este atât de receptivă.”

Discuții preliminare au fost purtate separat de oficiali pakistanezi cu echipe avansate din ambele părți, au declarat surse din Islamabad.