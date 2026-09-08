Șapte avioane au fost afectate după ce o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova. Unul a aterizat pe Aeroportul Internațional Iași

În contextul închiderii temporare a spațiului aerian, trei aeronave civile care se aflau deja în zbor au fost menținute în așteptare. Alte trei aeronave au rămas la sol pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, iar o aeronavă civilă a aterizat la Iași, decizia fiind luată de căpitan, a informat în seara zilei de marți, 8 septembrie, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC).

Conform AAC, cele trei avioane s-au aflat în zbor timp de aproximativ 15 minute, în spațiul aerian al României, după care au fost ghidate în condiții de siguranță către aterizare pe aeroportul din Chișinău.

„Măsurile adoptate au fost orientate exclusiv spre gestionarea prudentă și coordonată a situației, cu prioritate absolută pentru siguranța pasagerilor, a echipajelor și a aeronavelor, în conformitate cu procedurile aplicabile în astfel de circumstanțe”, a precizat AAC.

Un aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, a fost detectat marți, 8 septembrie, la ora 16:20, de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale, a anunțat Ministerul Apărării. Acesta ar fi ajuns până în raionul Ungheni, unde ar fi intrat în spațiul aerian al României.

Ulterior, serviciul operații aeriene informează că au identificat aceeași dronă care a revenit în spațiul aerian al R. Moldova din direcția Iași, România. Ulterior aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni și a apărut din nou în proximitatea orașului Drochia. La ora 17:14 obiectul zburător a dispărut în zona satului Sturzovca, Bălți. La ora 17:39 spațiul aerian zona Centru a fost redeschis.

La ora 17:26, la dispeceratul ,,Nord’’ de la Serviciul 112 a parvenit informația precum că, în extravilanul localității Mihăileni Vechi, ar fi căzut un aparat zburător de mici dimensiuni asemănător unei drone, în urma căderii căruia s-a incendiat vegetația uscată. Victime nu au fost raportate.